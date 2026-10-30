Hollywood llora a Patrick Stewart: homenajes de famosos

La comunidad cinematográfica y los fanáticos de los superhéroes lamentan la partida de Patrick Stewart, el icónico actor británico que dio vida al Profesor Charles Xavier en la saga "X-Men".
Patrick Stewart falleció a los 86 años en Los Ángeles, Estados Unidos, tras una batalla contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.
La noticia de su deceso, confirmada este jueves por su representante Kelly Bush Novak, desató una ola de emotivos homenajes por parte de sus colegas de "X-Men", incluyendo a Hugh Jackman, Ian McKellen, Dafne Keen y Famke Janssen.
El adiós a un grande del cine
Entre los primeros en despedirse públicamente estuvo Hugh Jackman, reconocido por interpretar a Wolverine, quien compartió en Instagram:
"Hoy perdimos a uno de los grandes del escenario y la pantalla. Y, para mí, un amigo y un hombre extraordinario. Aprendí muchísimo de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos los días de mi vida". Jackman publicó varias fotos junto a Stewart y destacó la cercanía que forjaron durante años trabajando juntos en la saga cinematográfica.
Ambos coincidieron como Wolverine y Charles Xavier en títulos como "X-Men" (2000), "X-Men: The Last Stand" (2006), "The Wolverine" (2013) y "Logan" (2017), filme donde la relación entre sus personajes alcanzó momentos especialmente memorables.
Ian McKellen, quien durante décadas compartió amistad y trabajo con Stewart, también expresó su tristeza. El actor recordó el orgullo que sentía Stewart por sus raíces en Yorkshire y resaltó su sinceridad y capacidad para expresarse sin reservas:
"Llevaba el corazón en la manga, lo que lo convertía en un hombre en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, amar". McKellen destacó además el rol de Stewart como canciller de la Universidad de Huddersfield y el importante apoyo de su esposa Sunny Ozell durante su enfermedad.
Dafne Keen, quien interpretó a Laura Kinney (X-23) en "Logan", dedicó emotivas palabras al actor:
"Recuerdo sus interminables chistes, su naturaleza protectora y sus coloridas gafas de lectura. Cada día que pasé trabajando a su lado fue un honor y un privilegio". Keen subrayó la influencia positiva de Stewart en su carrera y lo describió como una leyenda amable, genuina y divertida.
Famke Janssen, la Jean Grey de la franquicia, lamentó la pérdida y reconoció la huella profesional del británico:
"Uno de los grandes. Tuve el placer y el honor de trabajar con él durante varias décadas. Te extrañaremos, Patrick, pero nunca te olvidaremos". Janssen y Stewart compartieron pantalla en "X-Men" (2000), "X2" (2003) y "X-Men: The Last Stand" (2006).
Como dato relevante, Patrick Stewart aparecerá por última vez como Charles Xavier en "Avengers: Doomsday", película programada para su estreno el 18 de diciembre de 2026, donde compartirá créditos nuevamente con Ian McKellen como Magneto. McKellen hizo una última referencia a este proyecto:
"Su actuación de despedida en ‘Avengers: Doomsday’ aún está por verse".
Patrick Stewart murió el 28 de octubre de 2026, aunque la noticia se dio a conocer un día después. Su legado de más de seis décadas en teatro, cine y televisión incluye también su mítico papel del capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek: The Next Generation".