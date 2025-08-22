Sismo de 7.5 entre la Antártida y Chile, agosto 2025

El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) reportó un sismo de magnitud 7.5 en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile.
El sismo se produjo a las 22.16 horas (locales) del jueves, a una profundidad de 10.8 kilómetros.
El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile lanzó también una alerta para el mismo temblor, con epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena, aunque la magnitud registrada por la entidad fue de 7.6.
En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile emitió una amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártida chilena y puso el territorio bajo estado de "precaución", con oleaje que podría llegar a las bases Prat y O'Higgins.
Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) advirtió de "abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional".
Réplicas
El USGS, además, registró dos réplicas, de magnitud 5.1 y 5, respectivamente, tras el sismo de 7.5 en el pasaje de Drake.
El primer sismo se registró a una profundidad de 10.8 kilómetros, y los dos sucesivos a 10 kilómetros, el de 5,1 a las 03.17 (hora GMT) y el segundo a las 05.18 (GMT).
*Con información de EFE