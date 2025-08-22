 Sismo de 7.5 entre la Antártida y Chile, agosto 2025
Internacionales

Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chile

Al primer sismo le siguieron dos réplicas, de magnitud 5.1 y 5, respectivamente.

Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chile, USGS
Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chile / FOTO: USGS

El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) reportó un sismo de magnitud 7.5 en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile.

El sismo se produjo a las 22.16 horas (locales) del jueves, a una profundidad de 10.8 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile lanzó también una alerta para el mismo temblor, con epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena, aunque la magnitud registrada por la entidad fue de 7.6.

En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile emitió una amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártida chilena y puso el territorio bajo estado de "precaución", con oleaje que podría llegar a las bases Prat y O'Higgins.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) advirtió de "abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional".

Réplicas

El USGS, además, registró dos réplicas, de magnitud 5.1 y 5, respectivamente, tras el sismo de 7.5 en el pasaje de Drake.

El primer sismo se registró a una profundidad de 10.8 kilómetros, y los dos sucesivos a 10 kilómetros, el de 5,1 a las 03.17 (hora GMT) y el segundo a las 05.18 (GMT).

*Con información de EFE

