 Trump propone pena de muerte para asesinos en Washington
Internacionales

Trump propone pena de muerte para asesinos en Washington

"Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte", dijo Trump durante la séptima reunión de su Gabinete.

Compartir:
Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió que su Administración pedirá la pena de muerte para los asesinos en Washington, como parte de su plan para acabar con el crimen en la capital estadounidense.

"Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte", dijo Trump durante la séptima reunión de su Gabinete.

Según el mandatario, esta "es una medida de prevención muy fuerte", pero aseguró que toda su Administración está de acuerdo.

No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción.

Donald Trump

"Si alguien mata a alguien", insistió el mandatario republicano, "va a ser pena de muerte".

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

Estrategia contra el crimen

El anuncio de Trump forma parte de su estrategia para acabar con lo que considera una criminalidad desbordada en Washington, donde, pese a los altos niveles de delitos, las cifras se mantienen en su punto más bajo de los últimos 30 años.

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de Washington, por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificando que existe una "emergencia" por la alta criminalidad.

Además de los 800 miembros de la Guardia de Washington ya activados, seis estados gobernados por republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee) enviarán también más efectivos.

Con su llegada, el número de efectivos de la Guardia Nacional asciende a unos 2 mil, mientras que en la ciudad también patrullan la Policía Metropolitana y agentes federales del FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según ha explicado este martes la fiscal general, Pam Bondi, ya se han arrestado 1.094 personas en Washington y se han requisado 115 armas ilegales.

Activistas y organizaciones han denunciado que las agencias federales están aprovechando esta supuesta guerra contra el crimen para detener a migrantes indocumentados.

*Con información de EFE

En Portada

Caso Farruko Pop: El último día con su familia y detalles del criment
Nacionales

Caso Farruko Pop: El último día con su familia y detalles del crimen

01:13 PM, Ago 26
Juan Leonel García aclara la polémica con la Selecciónt
Deportes

Juan Leonel García aclara la polémica con la Selección

02:51 PM, Ago 26
Guatemala recibe donación de motocicletas de China (Taiwán) t
Nacionales

Guatemala recibe donación de motocicletas de China (Taiwán)

11:49 AM, Ago 26
Trump propone pena de muerte para asesinos en Washingtont
Internacionales

Trump propone pena de muerte para asesinos en Washington

01:33 PM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa CentroamericanaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos