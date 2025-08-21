Brutal detención migrante en calles de Washington

La mañana del miércoles 20 de agosto, un operativo migratorio en pleno centro de Washington, Estados Unidos, quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a un hombre de origen mexicano implorando por ayuda mientras es sometido por al menos seis agentes.
El incidente ocurrió en las inmediaciones del Monumento a Washington y del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Instituto Smithsoniano, un área turística y concurrida. Según testigos, el hombre fue interceptado cuando conducía una camioneta azul con calcomanía de un servicio de taxi por aplicación. Tras detenerse, bajó del vehículo y dialogó con los oficiales, pero segundos después intentó escapar.
Las imágenes muestran cómo dos agentes lo derriban de inmediato y otros cuatro se suman para inmovilizarlo. Aproximadamente tres minutos después, el detenido fue subido a una camioneta sin identificación, mientras gritaba: "¡Mi familia tiene papeles! ¡Mi familia y mis hijos! ¡Por favor!".
Durante el arresto, el hombre insistió: "No soy un criminal, vengo a trabajar, yo solamente quiero estar con mi familia". El operativo ha generado debate en redes sociales y medios de comunicación por la contundencia de la intervención y la falta de información inmediata sobre su situación migratoria.
Identificación del detenido
De acuerdo con la periodista Aimee Choo, de NBC News, el hombre fue identificado como David Pérez-Teofani, de 36 años, originario de México. Según registros, Pérez fue arrestado en enero de 2024 en el condado de Fairfax, acusado de agresión sexual agravada contra un menor de 13 años y de violación de las libertades. No obstante, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que la fiscalía retiró dichos cargos en agosto del mismo año.
Familiares de Pérez declararon a medios que se enteraron de la detención únicamente tras ver el video difundido en redes sociales. Señalaron además que desconocen el paradero exacto del implicado y que esperan recibir información oficial en las próximas horas.
Las autoridades migratorias aún no han confirmado cuál será la situación legal de David Pérez, mientras su caso continúa bajo revisión.