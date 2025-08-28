 Tiroteo en escuela de Minneapolis: Director relata cómo
Internacionales

Tiroteo en escuela de Minneapolis: Director relata cómo fue la "pesadilla", que dejó dos muertos

Alumnos y profesores asistían a una de principio de curso cuando el atacante, utilizando tres armas diferentes, abrió fuego a través de las ventanas de la iglesia de la escuela.

Tiroteo en escuela de Minneapolis, EFE
Tiroteo en escuela de Minneapolis / FOTO: EFE

El director de la escuela católica de La Anunciación de Minneapolis, Matt Dubois, describió como "una pesadilla" los momentos vividos durante el tiroteo perpetrado durante una misa de principio de curso, que dejó dos niños fallecidos y otras 17 personas heridas, 14 de ellas menores de edad.

"En segundos comenzó la situación, nuestros maestros fueron héroes. Los niños se agacharon. Los adultos protegían a los niños. Los niños mayores protegían a los menores", relató Dubois durante una conferencia de prensa frente a la escuela tras el tiroteo.

Los niños y profesores asistían a la misa cuando el atacante, identificado como Robert Westman, de 22 años, inició el tiroteo, utilizando tres armas diferentes, abriendo fuego a través de las ventanas de la iglesia del colegio.

"Esto es una pesadilla (...) cuando planeamos este año escolar, escogimos intencionalmente como tema unas palabras del capítulo 29 del profeta Jeremías: 'un futuro lleno de esperanza'. Hoy no hay nada que pueda llenarnos de esperanza", agregó el director del centro escolar.

Tiroteo en escuela de Minneapolis - EFE

Heridos, fuera de peligro

La escuela de La Anunciación es un colegio católico que atiende a estudiantes desde cinco a 14 años, según su web oficial.

La senadora demócrata de Minnesota, Tina Smith, indicó a medios locales que la escuela está "muy comprometida con la comunidad y muy conectada con el barrio" y que es conocida por "su activismo".

Por su parte, el director del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, confirmó que Westman, quien se quitó la vida después de cometer el tiroteo, no tenía antecedentes penales.

Las autoridades policiales han informado que los 17 heridos, 14 niños y tres personas en torno a los 80 años, están fuera de peligro.

La Casa Blanca ha ordenado a todos los edificios públicos y militares colocar la bandera de los Estados Unidos a media asta como señal de solidaridad con las familias de las víctimas y la medida permanecerá vigente hasta el atardecer del 31 de agosto.

*Con información de EFE

