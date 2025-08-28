 ¿Qué decía el manifiesto del autor del tiroteo en Minneapolis?
Internacionales

¿Qué decía el manifiesto publicado por el autor del tiroteo en Minneapolis, que dejó dos muertos y 17 heridos?

Robin Westman, de 22 años, publicó un manifiesto en su cuenta de YouTube horas antes de cometer el mortal ataque.

Robin Westman, autor del tiroteo en escuela en Minneapolis, Redes sociales / EFE
Robin Westman, autor del tiroteo en escuela en Minneapolis / FOTO: Redes sociales / EFE

Autoridades de EE. UU. revelaron que el autor del mortal tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, identificado como Robin Westman, de 22 años, publicó un manifiesto en su cuenta de YouTube horas antes de cometer el ataque, que dejó dos niños fallecidos y otras 17 personas heridas.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, reveló qué decía dicho manifiesto, de 11 minutos de duración. En este, Westman mostraba un gran arsenal, advertía que podría atacar la escuela o asaltar una iglesia durante una misa y lanzaba distintos insultos antisemitas.

Además de eso, Westman publicó anteriormente diversos videos en los que mostraba cargadores de armas largas con mensajes escritos contra el presidente Donald Trump o hacía referencias a sujetos que cometieron crímenes similares en EE. UU., según O'Hara.

"Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad", concluyó el jefe de policía.

Luto por nuevo tiroteo en EE. UU.

Por su parte, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, confirmó que Westman es el responsable del tiroteo, en el cual utilizó tres tipos de armas diferentes, durante una misa de principio de curso en la escuela de la Anunciación. El atacante, después de cometer el crimen, se quitó la vida.

Tiroteo en escuela de Minneapolis - EFE

La Administración de Donald Trump informó que se ordenó colocar la bandera de EE. UU. a media asta en todos los edificios públicos y terrenos militares hasta la puesta del sol del próximo 31 de agosto.

*Con información de EFE

