Mujer lanza ácido a su esposo y lo mata en EE. UU.

Conmoción en EE. UU. por el caso de una mujer que le lanzó ácido a su esposo, quien terminó falleciendo, en un hecho suscitado la semana pasada en el estado de Florida.
Las autoridades del estado informaron este martes del fallecimiento de la víctima, quien había sufrido quemaduras químicas graves tras ser atacado con ácido por su esposa mientras dormía.
El ataque ocurrió el pasado jueves 21 de agosto, en la residencia en la que vivía la pareja en la ciudad de Nueva Port Richey, ubicada en el oeste de Florida, informó la Policía al medio local Tampa Bay Times.
Según los agentes, acudieron al lugar tras una llamada realizada por la presunta agresora, identificada como Chuaying He, de 50 años. Allí, los policías hallaron a Robert Heyden, de 65 años, en estado crítico y cubierto de sustancias corrosivas, por lo que lo trasladaron vía aérea al Hospital General de Tampa, donde murió.
Se iban a divorciar
Según la investigación, la mujer admitió haber utilizado ácido sulfúrico con la intención de matarlo y llegó incluso a bloquear la puerta del dormitorio mediante una barra de madera y alambre para impedir el acceso.
El matrimonio, contraído en agosto de 2024, estaba en proceso de divorcio, y él había solicitado la posesión exclusiva de la vivienda, por lo que ambos tenían una audiencia judicial el día siguiente del ataque, según el citado medio.
Tras el deceso, los cargos inicialmente presentados fueron elevados a asesinato en primer grado y agresión agravada con lesión corporal grave, informó la policía local.
Según el último Informe Uniforme de Criminalidad del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés), publicado en 2020, la criminalidad disminuyó en un 14,1 %, mientras que los delitos de violencia doméstica reportados aumentaron un 1,16 %, con más de 106.000 casos registrados por las autoridades policiales.
*Con información de EFE