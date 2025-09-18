 Trump habla sobre cancelación de programa de Jimmy Kimmel
Internacionales

Trump sobre cancelación de programa de Jimmy Kimmel: "Son buenas noticias"

El programa "Jimmy Kimmel Live!" fue cancelado luego de que el presentador se burlara del impacto que la muerte de Charlie Kirk tuvo en el presidente Trump.

Trump celebra cancelación de show de Jimmy Kimmel, EFE
Trump celebra cancelación de show de Jimmy Kimmel / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se pronunció sobre la cancelación, por parte de la cadena ABC, del programa de televisión presentado por el comediante Jimmy Kimmel, y calificó la decisión de "buenas noticias".

"El programa de Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está cancelado; felicidades a ABC por finalmente tener coraje", dijo Trump en un post en su cuenta oficial en la red Truth Social.

El mandatario calificó a Kimmel como "un completo perdedor" e hizo énfasis en que, según él, sus índices de audiencia "son pésimos".

El programa "Jimmy Kimmel Live!", transmitido por las noches en ABC, cadena propiedad de Disney, fue cancelado luego de que el lunes el presentador se burlara del impacto que la muerte del activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre en una universidad en Utah, tuvo en el presidente Trump.

Foto embed
Jimmy Kimmel, presentador estadounidense - EFE

Kimmel, además, emitió un clip grabado la semana pasada, en el que un periodista le pregunta al mandatario cómo estaba afrontando el asesinato y él responde: "Creo que muy bien", pasando directamente a hacer comentarios sobre la construcción de la nueva sala de baile de la Casa Blanca.

En esa misma emisión, Kimmel dijo que "la pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson), que asesinó a Charlie Kirk, de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político".

Trump vs. medios de comunicación

Nexstar, la compañía responsable legalmente de ABC, emitió un comunicado en el que afirmó que "se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC".

Trump aprovechó su mensaje sobre la cancelación del programa de Kimmel para pedir también la suspensión del espacio nocturno de Seth Meyers, en NBC, al que calificó de "perdedor" y criticó por sus bajas audiencias y cobertura mediática que considera sesgada.

Estas acciones del mandatario contra personas de los medios de comunicación se suman a su demanda multimillonaria contra The New York Times y a su episodio de callar a un reportero australiano en la Casa Blanca cuando le cuestionó sobre sus negocios.

*Con información de EFE

