Trump: Netanyahu ha aceptado plan de paz para Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aceptado su plan de veinte puntos para lograr la paz en Gaza, que contempla un Gobierno de transición sin Hamás, supervisado por una junta que presidiría el propio Trump, o la futura creación de un Estado palestino.
"Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región", dijo Trump a la prensa posterior a un encuentro con Netanyahu.
"Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado", añadió el presidente estadounidense, que dijo que, en todo caso, tiene la sensación de que habrá "una respuesta positiva" por parte del grupo islamista.
Trump también dijo que, en caso de que Hamás rechace la propuesta, Israel contará con el total apoyo estadounidense para destruir a la milicia.
"Si no es así, como bien sabes, Bibi (diminutivo con el se refirió a Netanyahu), contarás con un mayor respaldo para tomar las medidas necesarias", explicó el republicano, que apuntó que mantuvo una "larga y dura conversación" hoy con el líder israelí. "Él entiende que ya es hora (de buscar un acuerdo de paz)", dijo Trump sobre Netanyahu.
Trump acepta plan de paz en Gaza
"Apoyo su plan para poner fin a la guerra de Gaza, que coincide con nuestros objetivos bélicos: devolverá a Israel a nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel", expresó Netanyahu en la comparecencia de prensa junto a Trump.
El primer ministro israelí, que definió al mandatario estadounidense como "el mayor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca", subrayó que el plan de Washington coincide con los cinco principios que su Gobierno estableció para poner fin a la ofensiva sobre el enclave. Estos principios, dijo, son la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza, el control israelí sobre la seguridad del enclave y un gobierno para la Franja del que no forme parte Hamás.
El primer ministro apuntó también que la Autoridad Palestina, que gobierna partes de la Cisjordania ocupada, no puede tener papel en el futuro de Gaza sin someterla antes a una "reforma radical".
Netanyahu advirtió que si Hamás no acepta la propuesta de Trump, Israel mantendrá el asedio en Gaza hasta "terminar el trabajo". "Esto se puede hacer por las buenas o por las malas", subrayó.
*Con información de EFE