Colombia llama a consultas a su embajador en Estados Unidos en plena crisis diplomática

El Gobierno colombiano llamó este lunes 20 de octubre a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, ante la nueva crisis en la relación bilateral por las críticas del presidente Gustavo Petro al hundimiento de lanchas supuestamente cargadas de drogas en el mar Caribe y la suspensión de la ayuda financiera de Washington, anunciada por su homólogo Donald Trump.
"La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informa a la opinión pública que, Daniel García-Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro Urrego y ya se encuentra en Bogotá", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico y acusó a su homólogo, Gustavo Petro, de ser "un líder del narcotráfico".
Petro, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, lo calificó de "grosero e ignorante con Colombia" y su Gobierno anunció que acudirá a instancias internacionales para defender la soberanía nacional que considera amenazada por Washington.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y ambos países mantienen un Tratado de Libre Comercio desde 2012.
En 2024, el intercambio de bienes y servicios sumó 53.300 millones de dólares: 28.300 millones en exportaciones de EE.UU. y 25.000 millones en importaciones desde Colombia, lo que dejó un superávit de 3.300 millones a favor de del país norteamericano, según la Oficina del Representante Comercial estadounidense.
Vía del diálogo
La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, pidió un diálogo "que ponga en el centro la vida de los pueblos" y advirtió que las decisiones anunciadas hoy por Estados Unidos "impactan de manera directa a las personas que más lo necesitan: las mujeres, las juventudes, la niñez, los pueblos afrodescendientes, raizales, palenqueros, indígenas y campesinos".
"De este diálogo depende el avance hacia una paz estable y duradera en la región. Debemos seguir trabajando articuladamente, hasta que la dignidad se haga costumbre", escribió Márquez en X, tras reunirse con Petro y expresarle su "solidaridad en esta coyuntura".
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que "hacer acusaciones sin ningún fundamento de esta gravedad estigmatiza a todo un país" y reiteró el llamado a resolver las diferencias por la vía diplomática.
Vía EFE