 Trump no sabe quién es María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz
Internacionales

Trump dice que no sabe quién es María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

El mandatario estadounidense, quien aspiraba al Premio Nobel de la Paz, se quejó de que, a pesar de haber "puesto fin a ocho conflictos", el comité del Premio Nobel no lo tomó en cuenta.

Compartir:
Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este viernes que "no sabe" quién es María Corina Machado, opositora venezolana reconocida recientemente con el Premio Nobel de la Paz.

"Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa", dijo Trump durante un encuentro con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense, quien aspiraba al Premio Nobel de la Paz, se quejó de que, a pesar de haber "puesto fin a ocho conflictos", el comité del galardón no lo tomó en cuenta.

Trump suele reivindicar que ha resuelto los conflictos de Gaza, Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

"Miren todas las guerras que terminamos. Y cada vez dicen: 'Si resuelves la siguiente, ganarás el Premio Nobel'. No recibí un Premio Nobel", volvió a quejarse hoy el mandatario estadounidense.

Machado dedicó el Nobel a Trump

Después del anuncio del galardón, el viernes pasado, María Machado le dedicó el premio a Donald Trump en un mensaje en inglés publicado en X: "¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!".

Entonces, Trump agradeció a Machado. "La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: 'Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías'. Fue una cosa muy amable de su parte", insistió en una comparecencia en la Casa Blanca.

Al entregar el premio, el Comité Noruego del Nobel dijo que este se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

*Con información de EFE

En Portada

Ejecutivo asegura que Jiménez sigue al frente de Gobernación y goza de inmunidadt
Nacionales

Ejecutivo asegura que Jiménez sigue al frente de Gobernación y goza de inmunidad

03:19 PM, Oct 17
Exviceministra y exdirector penitenciario señalados de facilitar fuga masiva en Fraijanes IIt
Nacionales

Exviceministra y exdirector penitenciario señalados de facilitar fuga masiva en Fraijanes II

04:08 PM, Oct 17
Barcelona obtiene licencia de primera ocupación para el Spotify Camp Nout
Deportes

Barcelona obtiene licencia de primera ocupación para el Spotify Camp Nou

04:33 PM, Oct 17
Bronco disfruta de su estadía en Quetzaltenango en las Fuentes Georginas t
Farándula

Bronco disfruta de su estadía en Quetzaltenango en las Fuentes Georginas

02:41 PM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vial#liganacionalLluviasSeguridadEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos