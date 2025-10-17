Trump no sabe quién es María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este viernes que "no sabe" quién es María Corina Machado, opositora venezolana reconocida recientemente con el Premio Nobel de la Paz.
"Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa", dijo Trump durante un encuentro con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.
El mandatario estadounidense, quien aspiraba al Premio Nobel de la Paz, se quejó de que, a pesar de haber "puesto fin a ocho conflictos", el comité del galardón no lo tomó en cuenta.
Trump suele reivindicar que ha resuelto los conflictos de Gaza, Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.
"Miren todas las guerras que terminamos. Y cada vez dicen: 'Si resuelves la siguiente, ganarás el Premio Nobel'. No recibí un Premio Nobel", volvió a quejarse hoy el mandatario estadounidense.
Machado dedicó el Nobel a Trump
Después del anuncio del galardón, el viernes pasado, María Machado le dedicó el premio a Donald Trump en un mensaje en inglés publicado en X: "¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!".
Entonces, Trump agradeció a Machado. "La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: 'Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías'. Fue una cosa muy amable de su parte", insistió en una comparecencia en la Casa Blanca.
Al entregar el premio, el Comité Noruego del Nobel dijo que este se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".
Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.
*Con información de EFE