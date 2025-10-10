Netanyahu lamenta que Trump no haya ganado el Premio Nobel de la Paz

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lamentó este viernes que el presidente de EE. UU., Donald Trump, no haya sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2025 para el que se había postulado y que, en su opinión, el mandatario "merece".
"El Comité Nobel habla sobre la paz. El presidente Donald Trump la hace realidad. Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump lo merece", escribió la Oficina del primer ministro israelí en su cuenta de X.
El mensaje de Netanyahu hace referencia al acuerdo de "paz" impulsado por Trump para Gaza, que implica un alto el fuego y el intercambio de rehenes por presos palestinos y que entró este viernes en vigor.
En las últimas horas, el mandatario estadounidense dijo que no impulsó este plan de Gaza por el premio Nobel, sino que lo hizo "por la humanidad". Asimismo, el republicano criticó que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de EE. UU. y "sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país".
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz
El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.
"Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el comité.
*Con información de EFE