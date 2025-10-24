 Tormenta tropical Melissa afecta República Dominicana
Tormenta tropical Melissa deja un muerto en República Dominicana

La tormenta Melissa, que se formó el martes, sigue provocando lluvias de intensidad variable prácticamente en toda República Dominicana.

Tormenta tropical Melissa afecta República Dominicana, National Hurricane Center
Tormenta tropical Melissa afecta República Dominicana / FOTO: National Hurricane Center

En medio de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, un hombre murió tras ser arrastrado por las aguas de una cañada desbordada en un sector del norte de la capital de la República Dominicana, informaron este viernes fuentes oficiales.

La tormenta Melissa, que se formó el martes y se ubicada actualmente a unos 405 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 355 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica), sigue provocando lluvias de intensidad variable prácticamente en toda República Dominicana.

Más de un millón de usuarios no tienen agua potable por los efectos de la tormenta Melissa en decenas de acueductos, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que también reportó el desplazamiento de cientos de personas e inundaciones en diversos puntos del país.

En su informe de este viernes sobre la situación provocada por Melissa, el COE informó que 915 personas tuvieron que abandonar sus hogares por las lluvias, que han afectado a 183 viviendas. Además, las precipitaciones mantienen incomunicadas 19 localidades en todo el país, cuyo Gobierno mantiene suspendida la jornada laboral en las doce provincias en alerta roja, y la docencia en todo el territorio nacional.

"Fase informativa" en Cuba por Melissa

El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba declaró este viernes en "fase informativa" a seis de las 15 provincias ante la amenaza de la tormenta tropical Melissa, que según los pronósticos se convertirá en un huracán de gran intensidad el próximo fin de semana.

La Defensa Civil señaló que basó su decisión en la advertencia del Instituto de Meteorología (Insmet) de que en las últimas horas la circulación de Melissa se encuentra interactuando con una vaguada, provocando "el incremento de la humedad y la inestabilidad" sobre la isla.

La fase informativa regirá a partir de las 14:00 horas (locales) de esta jornada para las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey (centro-este).

Al respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, alertó en X que "son muy altas" las probabilidades de que Melissa afecte al país en los próximos días.

*Con información de EFE

