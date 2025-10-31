 Fotos de Trump riéndose con Xi durante reunión
Internacionales

Casa Blanca comparte imágenes de Trump riéndose con Xi durante reunión

La reunión de los líderes de las dos potencias mundiales finalizó con un acuerdo para apaciguar la guerra comercial.


Reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, EFE
Reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur / FOTO: EFE

La Casa Blanca compartió este viernes una secuencia de fotos del presidente de China, Xi Jinping, riéndose y en una actitud distendida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la reunión entre ambos en Corea del Sur.

De toda la carpeta de fotos del encuentro bilateral destaca una secuencia de cuatro en la que Trump le enseña una imagen o un papel, que no se consigue distinguir, a la que Xi se acerca para tomarla, tras lo que suelta una carcajada. El resto de miembros de la delegación china también están retratados riéndose.

Estas imágenes contrastan con el gesto más serio del líder chino cuando fue a saludar a su par estadounidense. Pese a que Trump lo buscó con la mirada e intentó hacerle alguna broma, Xi no se salió mucho del guion.

La reunión de los líderes de las dos potencias mundiales finalizó con un acuerdo para apaciguar la guerra comercial mediante la reducción de los aranceles a China por el fentanilo, la paralización de las restricciones de Pekín a las exportaciones de tierras raras (aunque Trump las dio por "solucionadas") y la suspensión durante un año de las tasas portuarias que se imponían mutuamente.

Foto embed
Reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur - EFE

*Con información de EFE

