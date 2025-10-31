 Frustran fuga de reos de cárcel de Paraguay
Internacionales

Frustran fuga de seis reos de una cárcel del sur de Paraguay

El personal de vigilancia dio aviso sobre un "intento de fuga" la madrugada de este viernes, tras detectar "un movimiento sospechoso" dentro de la cárcel.

Alambre de púas en una cárcel, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Alambre de púas en una cárcel / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Agentes penitenciarios frustraron este viernes la fuga de seis reos en la Penitenciaría Regional de la ciudad de Encarnación, en el departamento de Itapúa, en el sur de Paraguay, informó el Ministerio de Justicia.

El personal de vigilancia dio aviso sobre un "intento de fuga" la madrugada de este viernes, tras detectar "un movimiento sospechoso" dentro de la cárcel, indicó el despacho de Justicia en un comunicado.

Los reos intentaron "escapar utilizando una soga para bajar hacia la parte frontal del penal" donde fueron capturados, añadió la fuente.

Sin "incidentes mayores"

Luego del intento de fuga, según el Ministerio de Justicia, los reos fueron trasladados al área de sanidad de la penitenciaría para una evaluación médica, en la que se confirmó que "no presentaban lesiones". Tampoco resultaron lesionados los guardias penitenciarios, ni se registraron "incidentes mayores", refirió la nota.

El Ministerio de Justicia destacó que iniciarán sumarios disciplinarios a funcionarios de la cárcel.

Además, se reforzaron las medidas de seguridad "en todos los sectores de la penitenciaría" de Encarnación "para prevenir futuros intentos" de evasión.  

*Con información de EFE

