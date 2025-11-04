 Casa Blanca ondea banderas a media asta, pero no se pronuncia por muerte de Cheney
Casa Blanca ondea banderas a media asta, pero no se pronuncia por muerte de Cheney

Trump tampoco se ha pronunciado sobre la muerte ex vicepresidente estadounidense, quien en las elecciones del año pasado pidió el voto para Kamala Harris.

Casa Blanca ondea banderas a media asta, EFE
Casa Blanca ondea banderas a media asta / FOTO: EFE

La Casa Blanca ondea este martes sus banderas a media asta, tras confirmarse la muerte del ex vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, aunque no se pronunció sobre el fallecimiento del republicano, enfrentado al presidente Donald Trump.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, dijo en una rueda de prensa que no le consta que la Casa Blanca esté involucrada en los preparativos del funeral de Cheney. "Sé que el presidente está al tanto del fallecimiento del ex vicepresidente y, como viste, las banderas ondean a media asta conforme a la ley", apuntó.

Trump tampoco se ha pronunciado sobre la muerte del republicano, quien en las elecciones del año pasado pidió el voto para la candidata demócrata, Kamala Harris.

Enfrentado con Trump

Dick Cheney, vicepresidente durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció el lunes a los 84 años.

Considerado uno de los arquitectos de la llamada "guerra contra el terrorismo" y figura clave en la guerra de EE. UU. contra Irak, Cheney falleció por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, en compañía de su esposa y sus hijas.

Figura dominante en la política de Washington y representante de la política de "halcones" republicanos, sin embargo, su línea conservadora se distanció del rumbo del Partido Republicano por el liderazgo de Trump.

El presidente lo ha criticado duramente por su responsabilidad en las guerras de EE. UU., mientras Cheney calificó a Trump de "cobarde" y de ser "la mayor amenaza que ha conocido la República".

*Con información de EFE

