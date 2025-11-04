 Superluna de noviembre 2023: ¿Cuándo y cómo verla?
Internacionales

¿Cuándo ver la superluna de noviembre, la más cercana y brillante de este año?

Una superluna ocurre cuando la luna llena se encuentra más cerca de la Tierra en su órbita

Compartir:
superluna, Facebook
superluna / FOTO: Facebook

El cielo nocturno ofrecerá este noviembre uno de los espectáculos de 2025: la superluna más cercana del año, que se podrá ver el 5 de noviembre.

Según la NASA, este fenómeno "ocurre cuando la órbita de la Luna está más cerca de la Tierra (perigeo) al mismo tiempo que hay una luna llena".  

La Luna se verá ligeramente más grande y brillante la noche del miércoles, durante la superluna más cercana del año.

La superluna de noviembre es la segunda de tres superlunas de este año y también la más cercana: la Luna se situará a poco menos de 222,000 millas (357,000 kilómetros) de la Tierra.

Las mareas pueden ser ligeramente más altas durante una superluna debido a la cercanía de la Luna, explicó el astrónomo Lawrence Wasserman, del Observatorio Lowell. Pero la diferencia no es muy perceptible.

¿Cuándo verlo?

El mejor momento para observar la Superluna en México y Centroamérica inicia a partir de las 18:00 horas. Es importante notar que este horario corresponde al tiempo de la región.

Para disfrutar del espectáculo de la Superluna, los observadores solo tienen que orientar su mirada hacia la dirección del horizonte este-sureste. Se espera que la Luna se vea completamente iluminada durante toda la noche del 5 de noviembre, e incluso un día antes y un día después de la fecha central del evento.

De acuerdo con datos astronómicos, la Luna alcanzará su punto máximo de iluminación a las 7:19 a.m. del 5 de noviembre, aunque podrá disfrutarse mejor la noche anterior y la siguiente, justo después del atardecer.

Para apreciar este fenómeno no se requiere equipo especial, pero los expertos recomiendan:

  • Buscar un sitio con vista despejada hacia el horizonte oriental.
  • Observarla justo después del atardecer, cuando la Luna se ve más grande por efecto óptico.
  • Alejarse de zonas con contaminación lumínica para disfrutar de su brillo natural.
  • Si deseas fotografiarla, incluye elementos del paisaje para crear una mejor composición.

En Portada

Nombran a nueva directora de la Diacot
Nacionales

Nombran a nueva directora de la Diaco

11:33 AM, Nov 04
Solo tengo palabras de agradecimiento, dice Marvin Ávila tras su venta al Sao Paulot
Deportes

"Solo tengo palabras de agradecimiento", dice Marvin Ávila tras su venta al Sao Paulo

01:08 PM, Nov 04
Veteranos militares protestan en las afueras del Congresot
Nacionales

Veteranos militares protestan en las afueras del Congreso

12:06 PM, Nov 04
Federación de futbol envía mensaje para erradicar el racismot
Deportes

Federación de futbol envía mensaje para erradicar el racismo

11:52 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos