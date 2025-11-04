 Trump denuncia "fraude" en referéndum en California
Internacionales

Trump denuncia "fraude" en referéndum para redistribuir distritos en California

Compartir:
Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE .UU., Donald Trump, denunció este martes, sin pruebas, un "fraude" en el referéndum sobre la redistribución de distritos electorales en California, una de las votaciones que se celebran hoy en el país, junto con las de alcaldes en ciudades como Nueva York.

"La votación inconstitucional sobre la redistribución de distritos en California es un ENORME FRAUDE, ya que todo el proceso, en particular la votación misma, está MANIPULADO", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Trump, que en 2020 denunció también sin pruebas un fraude en las elecciones presidenciales que perdió contra Joe Biden, aseguró que los republicanos han sido "excluidos" del voto por correo y afirmó que el proceso se encuentra "bajo una investigación legal y penal muy rigurosa".

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

Mayoría

La Proposición 50, que se somete a referéndum en California, busca una redistribución temporal de los distritos electorales del estado a favor del Partido Demócrata, lo que podría propiciar que la Administración republicana de Trump pierda su mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de 2026.

Esa medida fue impulsada por las autoridades de California, un estado de mayoría demócrata, para responder a una iniciativa similar liderada por los republicanos en Texas, donde intentan redistribuir los escaños para facilitar una victoria trumpista en las elecciones a la Cámara Baja del próximo año.

Votantes acuden a las urnas

También en Virginia, los ciudadanos acuden este martes a las urnas para elegir a la que será su primera mujer gobernadora preocupados por el cierre del Gobierno de EE. UU., a punto de convertirse en el más largo de la historia y que tiene un especial impacto en este estado.

El actual gobernador de ese estado, el republicano Glenn Youngkin, ganó por un estrecho margen en 2021, pero por ley no puede ser reelegido para un mandato consecutivo.

Ahora la carrera se disputa entre dos mujeres, la demócrata Abigail Spanberger y la vicegobernadora republicana Earle-Sears, con las últimas encuestas dando una clara ventaja a la candidata azul.

Se trata de una de las votaciones que se celebran este martes en EE. UU., donde también hay elecciones a alcalde en ciudades como Nueva York o Miami, y un referéndum para modificar los distritos electorales en California.

*Con información de EFE

En Portada

Nombran a nueva directora de la Diacot
Nacionales

Nombran a nueva directora de la Diaco

11:33 AM, Nov 04
Solo tengo palabras de agradecimiento, dice Marvin Ávila tras su venta al Sao Paulot
Deportes

"Solo tengo palabras de agradecimiento", dice Marvin Ávila tras su venta al Sao Paulo

01:08 PM, Nov 04
Veteranos militares protestan en las afueras del Congresot
Nacionales

Veteranos militares protestan en las afueras del Congreso

12:06 PM, Nov 04
Federación de futbol envía mensaje para erradicar el racismot
Deportes

Federación de futbol envía mensaje para erradicar el racismo

11:52 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos