 Presidenta Claudia Sheinbaum, denuncia a hombre que la acosó
Internacionales

Presidenta de México denuncia a hombre que la acosó en plena calle

En un video que circula en redes sociales se observa cómo el hombre, que ya fue detenido, se acerca a Sheinbaum e intenta besarla y la toca de forma indebida.

Compartir:
Presidenta de México denuncia a hombre que la acosó en plena calle, EFE / Captura de pantalla de la red social X
Presidenta de México denuncia a hombre que la acosó en plena calle / FOTO: EFE / Captura de pantalla de la red social X

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que denunció al hombre que la acosó el pasado martes mientras realizaba un recorrido a pie por el centro histórico de la capital mexicana y que este fue detenido.

"Presenté la denuncia, una querella, que mandé por escrito a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante Ministerio Público", explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum señaló que no fue consciente de lo que estaba pasando hasta que su equipo de seguridad apartó al hombre que iba "totalmente alcoholizado" y posteriormente cuando "veo los vídeos".

Mientras realizaba este recorrido cerca del Palacio Nacional, el hombre, en un estado de embriaguez, se acercó a la presidenta Sheinbaum e intentó besarla el cuello y abrazarla por la espalda.

Sheinbaum tenía previsto asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que decidió trasladarse a pie, ya que se encuentra a unas calles del Palacio.

Insta a denunciar

Ante los cuestionamientos de por qué iba caminando, explicó que si realizaba ese mismo trayecto en automóvil tardaría 20 minutos y a pie serían "5 minutos". "Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie", sentenció la jefa de Estado.

Por ello, anunció que revisarán si el acoso está categorizado como delito penal en todos los estados, además de lanzar una campaña centrada en "el respeto por la mujer en todos los sentidos"

Si esto le hacen a la Presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, animó al resto de las mujeres que sufran algún tipo de acoso a denunciar estas cuestiones y no dejarlo pasar.

Acoso a mujeres en México

Sheinbaum expuso que no es la primera vez que sufre este delito y recordó cómo a los doce años sufrió acoso en el transporte público.

Sobre su protección, expresó que "no piensa reforzar la seguridad". "No vamos a cambiar la manera en que vivimos. No podemos estar lejos de la gente. Eso sería negar de dónde venimos. Nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente", reconoció la mandataria.

Foto embed
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - EFE

En México, el porcentaje de mujeres que han vivido acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación es del 15,5 %, cinco veces mayor que el de los hombres, 3,2 %, según una encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Más del 70 % de las mexicanas mayores de quince años han vivido al menos un tipo de violencia, como psicológica (52 %), física (35 %) o sexual (48 %), según datos del Inegi.

No obstante, organizaciones y autoridades estiman un subregistro o ‘cifra negra’ de más del 90 % por casos que no se denuncian.

*Con información de EFE

En Portada

Presidente Arévalo veta Decreto 9-2025 por considerarlo un retroceso ambientalt
Nacionales

Presidente Arévalo veta Decreto 9-2025 por considerarlo un retroceso ambiental

11:36 AM, Nov 05
El Festival Árbol Gallo 2025 celebra 40 años de encender la magia navideñat
Farándula

El Festival Árbol Gallo 2025 celebra 40 años de encender la magia navideña

01:05 PM, Nov 05
La OEA insta a las instituciones de Guatemala a respetar los principios democráticost
Nacionales

La OEA insta a las instituciones de Guatemala a respetar "los principios democráticos"

12:02 PM, Nov 05
Fallece Antonio Arenales Forno, exdiputado y exembajadort
Nacionales

Fallece Antonio Arenales Forno, exdiputado y exembajador

10:43 AM, Nov 05

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoReal MadridSeguridad#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos