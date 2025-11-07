 Turquía emite orden de detención contra Netanyahu
Internacionales

Turquía emite orden de detención contra Netanyahu

La acusación turca se basa, entre otros actos, en bombardeos contra hospitales en Gaza y en la operación israelí contra la llamada 'Flotilla Global Sumud'.

Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, EFE
Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca / FOTO: EFE

La Fiscalía de Turquía ha emitido una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros 36 altos cargos de ese país por presuntos "crímenes contra la humanidad" y de "genocidio".

Según un comunicado de la Fiscalía, emitido este viernes, entre los acusados están además el ministro de Defensa, Israel Katz; el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y el comandante de las Fuerzas Navales, David Saar Salama.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - EFE

La acusación turca se basa, entre otros actos, en bombardeos contra hospitales en Gaza, en la muerte de la niña Hind Rajab en enero de 2024 y en la operación israelí contra la llamada 'Flotilla Global Sumud', en octubre pasado.

En cuanto a la Flotilla, que fue interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales, la Fiscalía considera que hay indicios de "tortura", "saqueo intencionado", "daños a la propiedad", "privación de la libertad de las personas" y "secuestro de medios de transporte".

La acusación en este aspecto se basa en las declaraciones tomadas a los activistas de la Flotilla, que fueron deportados de Israel a través de Turquía entre el 4 y 10 de octubre pasados, precisa el comunicado.

Los bombardeos contra varios hospitales, entre ellos el de la Amistad Turco-Palestina, en marzo pasado, el bloqueo a la Franja de Gaza con sus consecuencias para civiles y los obstáculos impuestos a la llegada de ayuda humanitaria son indicios, según la Fiscalía, de "un genocidio y crímenes contra la humanidad perpetrados de forma sistemática".

Turquía, aliado de Hamás

La guerra de Gaza, con más de 67 mil palestinos muertos y en la que hay un alto el fuego vigente desde el pasado 9 de octubre, fue desatada por la ofensiva terrorista del grupo integrista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.Israel, por su parte, acusa a Hamás de usar infraestructuras civiles y humanitarias en Gaza como centros de mando.

Turquía, un aliado de Hamás y uno de los países más críticos con la política del Gobierno de Israel, apoya el alto el fuego patrocinado por EE. UU. e insiste en que debe llevar a un proceso de paz que desemboque en la creación de un Estado palestino vecino a Israel en las fronteras de 1967. 

*Con información de EFE

MP implementa operativo por caso vinculado a contratistas del Estadot
Nacionales

MP implementa operativo por caso vinculado a contratistas del Estado

04:28 PM, Nov 07
Familia de guatemalteca baleada en EE. UU. pide justicia t
Nacionales

Familia de guatemalteca baleada en EE. UU. pide justicia

02:53 PM, Nov 07
Pepe es captado en Aeropuerto Internacional La Aurorat
Deportes

Pepe es captado en Aeropuerto Internacional La Aurora

02:15 PM, Nov 07
Frankenstein llega a Netflix: las diferencias entre el libro y la película t
Farándula

Frankenstein llega a Netflix: las diferencias entre el libro y la película

04:13 PM, Nov 07

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoSeguridad
