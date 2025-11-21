 Colombia propone "gobierno de transición compartido" en Venezuela
Internacionales

Colombia propone "un gobierno de transición compartido" en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su oposición "a salidas que no sean dialogadas y que intenten el triunfo de un sector sobre el exterminio del otro".

Compartir:
Gustavo Petro, presidente de Colombia, EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este viernes "un gobierno de transición compartido" en Venezuela para solucionar la crisis de ese país y evitar una intervención extranjera que acabe en un estallido de violencia.

En un largo escrito publicado en su cuenta de X sobre posibles soluciones para Venezuela, Petro expresó su oposición "a salidas que no sean dialogadas y que intenten el triunfo de una sector sobre el exterminio del otro".

"Un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos de democracia, sin presiones indebidas", señaló el mandatario colombiano, quien tiene una buena relación con Nicolás Maduro, sin dar detalles de su propuesta.

En su publicación, Petro hizo un recuento de las iniciativas en las que, según dijo, participó "buscando un diálogo nacional en Venezuela", y añadió que, antes de las elecciones presidenciales de julio de 2024 medió "algo entre el gobierno de Maduro y el de (el entonces presidente estadounidense Joe) Biden".

"La idea era lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes", señaló.

Foto embed
Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Foto EFE

Sin embargo, "no se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina", dijo sobre la dirigente opositora María Corina Machado, ganadora este año del Premio Nobel de Paz.

El mandatario añadió que tampoco "le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado".

"El desacuerdo, las elecciones enturbiadas, el bloqueo profundizado y ahora la amenaza armada extranjera, dan al traste con una solución política que debe nacer del pueblo venezolano", explicó Petro.

Tensión entre EE. UU. y Venezuela

La tensión reina desde agosto pasado entre Washington y Caracas por la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de ordenar un enorme despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, operación que el país petrolero ve como una "amenaza" para propiciar un cambio de Gobierno.

"Se piensa en una solución 'quirúrgica' al estilo de Panamá (en 1989), pero se olvida que en Panamá hubo miles de muertos, y se olvida que hay ya miles de hombres armados a lado y lado de la frontera (colombo-venezolana) sin mayor intensión (sic) por el poder en uno y otro país (...) con la intención de controlar territorios y poblaciones locales en búsqueda de economías ilícitas", agregó.

Para el mandatario colombiano, los grupos armados ilegales que se dedican a las economías ilícitas son lo suficientemente fuertes "como para fragmentar el territorio y el estado, no solo en Venezuela sino en la misma Colombia".

"Un desmantelamiento violento del estado venezolano actual traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas que buscarán control territorial. El escenario de la actual Libia y el Medio Oriente será más próximo", alertó Petro.

*Con información de EFE

En Portada

Difunden video del escondite de alias Cartoon, quinto reo recapturado tras fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

Difunden video del escondite de alias "Cartoon", quinto reo recapturado tras fuga en Fraijanes II

08:10 AM, Nov 21
Costa Rica despide a Miguel Herrera de la Selecciónt
Deportes

Costa Rica despide a Miguel Herrera de la Selección

07:48 AM, Nov 21
Caso Usac: Ramón cadena es ligado a proceso por dos delitost
Nacionales

Caso Usac: Ramón cadena es ligado a proceso por dos delitos

07:21 AM, Nov 21
Juez que renunció a Miss Universo arremete contra Fátima Boscht
Farándula

Juez que renunció a Miss Universo arremete contra Fátima Bosch

08:06 AM, Nov 21

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupciónEstados UnidosSeguridadEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos