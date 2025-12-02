 Trump advierte que ataques en Venezuela comenzarán "pronto"
Internacionales

Trump advierte que ataques en Venezuela comenzarán "muy pronto"

El mandatario advirtió también que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano "está sujeto a ataques".

Trump en reunión con su gabinete en la Casa Blanca, EFE
Trump en reunión con su gabinete en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, insistió este martes en que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro de Venezuela, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar drogas.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", dijo Trump a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump en reunión con su gabinete en la Casa Blanca - EFE

El mandatario advirtió también que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano "está sujeto a ataques", al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela.

"He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela", dijo Trump durante la reunión con su gabinete.

Operación Lanza del Sur

Los potenciales ataques en tierra venezolana significarían una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental sospechosas de transportar drogas, en las que han muerto 82 tripulantes, según informó hoy el Pentágono.

El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

En octubre pasado, Trump también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que también señala como "líder del narcotráfico" y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.

*Con información de EFE

