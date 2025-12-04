Dónde y a qué hora ver la superluna de diciembre 2025

¡Buenas noticias para los amantes de los eventos astronómicos! La última superluna de 2025 será visible hoy, durante la noche de este jueves 4 de diciembre, representando el cierre de una secuencia de tres fenómenos lunares consecutivos a lo largo del año.
De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Luna se podrá ver hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante respecto a una luna llena en el apogeo, el punto más distante de su órbita.
El satélite alcanzará su plenitud a las 17:14 horas (de Guatemala) y podrá apreciarse a simple vista, siempre que el cielo esté despejado, durante toda la noche. En el hemisferio se colocará muy alta en el cielo y permanecerá visible durante más tiempo.
Sin embargo, para quienes quieran seguir este evento en vivo de forma virtual, podrán hacerlo a través del canal de YouTube de The Virtual Telescope Project.
Además, se trata de un fenómeno notablemente raro, ya que una superluna de estas características no volverá a repetirse hasta el 2042.
El evento coincide, asimismo, con la tradicional Luna Fría, también llamada Luna de las Noches Largas, debido a que ocurre durante algunas de las noches más extensas del año en el hemisferio norte.
¿Por qué se le llama superluna?
Se le llama superluna a la Luna llena (o nueva, aunque la visible es la llena) que ocurre cuando la Luna está más cerca de la Tierra en su órbita, en un punto llamado perigeo.
La órbita de la Luna no es un círculo perfecto, sino elíptica. Por eso, a veces está más cerca (perigeo) y otras más lejos (apogeo). Cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo, se usa el término popular superluna.