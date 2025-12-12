 Más de 75.000 personas en alerta de evacuación por lluvias en el estado de Washington
Internacionales

Más de 75.000 personas en alerta de evacuación por lluvias en el estado de Washington

Videos muestran inundaciones en el oeste de Washington, donde hasta 75.000 personas podrían enfrentar evacuaciones.

Fotografía divulgada por el Departamento de Bomberos y Rescate de Eastside de algunos de sus integrantes durante una operación de rescate debido a las inundaciones, Foto EFE
Fotografía divulgada por el Departamento de Bomberos y Rescate de Eastside de algunos de sus integrantes durante una operación de rescate debido a las inundaciones / FOTO: Foto EFE

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró un estado de emergencia en respuesta a las graves inundaciones que afectan a varios condados y mantienen en alerta de evacuación a más de 75.000 personas, tras fuertes precipitaciones que han dejado grandes acumulaciones de agua.

Un río atmosférico ha azotado el estado desde el lunes pasado dejando varios centímetros de lluvia y amenazando con inundaciones severas a comunidades cercanas a los ríos.

Se esperan más precipitaciones en estos días y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) pronosticó entre 15 y 20 centímetros de lluvia desde el miércoles por la mañana hasta el jueves por la tarde en comunidades del extremo oeste, lo que ha complicado la emergencia.

La cantidad de lluvia que se espera en las zonas más altas en el estado fronterizo con Canadá podría superar los 20 centímetros, lo que aumenta el riesgo.

"Habrá vidas en juego en los próximos días", declaró Ferguson en una conferencia de prensa.

El gobernador enfatizó la gravedad de la situación y dijo que solicitará una declaración de emergencia acelerada al Gobierno del presidente Donald Trump para poder acceder a recursos y responder a la emergencia.

"Quiero animar a todos los habitantes de Washington a que presten mucha atención a las alertas de sus condados y departamentos de gestión de emergencias. Si reciben una orden de evacuación, por favor, síganla", insistió el gobernador.

La mayoría de ríos desde la frontera con Canadá hasta el suroeste de Washington se encuentran en una fase de inundación. Se prevé que varios superen récords de agua como el río Skagit, que podría exceder la inundación de 1990 cuando su caudal subió 1,2 metros.

Unas 75.000 personas están en riesgo de inundación en el condado Skagit, por lo que las autoridades mantienen una alerta de posible evacuación.

La Guardia Nacional del estado de Washington ha sido activada así como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para ayudar en evacuaciones tras las inundaciones de áreas rurales.

