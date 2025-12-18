 ONU, alarmada por ataques en Camboya y Tailandia
Internacionales

ONU, alarmada por ataques en Camboya y Tailandia

Desde la reactivación de los combates, Camboya ha registrado 18 muertes de civiles y Tailandia una.

Conflicto entre Camboya y Tailandia
Conflicto entre Camboya y Tailandia / FOTO: EFE

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se mostró alarmado por los ataques con cazas, drones y artillería contra pueblos y bienes culturales de Camboya y Tailandia, que se encuentran en medio de un conflicto armado.

Desde la reactivación de los combates el 7 de diciembre, Camboya ha registrado 18 muertes de civiles y Tailandia, una.

Unas 750 mil personas que vivían cerca de la frontera han tenido que abandonar sus hogares a causa del conflicto pero ahora además los ataques se están alejando de allí y se adentran en los territorios de ambos países, advirtió Türk.

El funcionario de la ONU llamó al fin del conflicto, al respeto del derecho internacional humanitario y a la protección de los civiles, y pidió a las partes que se retomen las conversaciones para la paz.

Tensiones

Camboya y Tailandia firmaron el pasado octubre una declaración conjunta en Malasia donde se comprometían a desescalar el conflicto.

"Tailandia y Camboya han construido una sólida base de cooperación a lo largo de muchos años, arraigada en una historia y unos valores compartidos, incluido su compromiso con los derechos humanos. Este conflicto contrasta radicalmente con ese legado", afirmó Türk.

Además, les recordó la prohibición del uso de minas antipersona recogida en el Convenio de Ottawa, que ambos países han adoptado.

Conflicto entre Camboya y Tailandia - EFE

Türk puso a su organismo a disposición de las partes para trabajar en medidas para recuperar la confianza y para asegurarse de que las vidas y el bienestar de los civiles son una prioridad.

Tailandia convoca a elecciones

La Comisión Electoral de Tailandia anunció esta semana que celebrará elecciones generales anticipadas el domingo 8 de febrero de 2026, después de que el rey Vajiralongkorn aceptara la petición del primer ministro, Anutin Charnvirakul, de disolver el Parlamento y convocar comicios.

La convocatoria de elecciones anticipadas se produce cuando el Ejército de Tailandia se enfrenta con el de Camboya en varios puntos de la divisoria que comparten ambos países, de unos 820 kilómetros y cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era parte de la Indochina francesa.

Las últimas elecciones generales tuvieron lugar en mayo de 2023 y, desde entonces, Tailandia ha tenido cinco primeros ministros, incluidos dos de forma interina durante días.

*Con información de EFE

