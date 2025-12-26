 Dos muertos en Israel tras atropello y apuñalamiento
Internacionales

Dos muertos en Israel tras atropello y apuñalamiento

La Policía israelí califica de "terrorista" el atentado supuestamente perpetrado por un palestino de Cisjordania.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó al Ejército responder "con contundencia e inmediatez", Foto X
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó al Ejército responder "con contundencia e inmediatez" / FOTO: Foto X

Al menos dos personas murieron y otras dos resultaron heridas leves este viernes en un ataque que la Policía israelí califica de "terrorista", después de que un palestino de Cisjordania presuntamente atropellara a un hombre en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel, y kilómetros más adelante apuñalara letalmente a una chica de 18 años.

"La investigación preliminar indica que se trata de un ataque terrorista que comenzó en la ciudad de Beit Shean, donde un peatón fue atropellado. Posteriormente, una joven fue apuñalada cerca de la carretera 71", dice un comunicado policial, que añade que el presunto agresor fue disparado poco después en Afula por un transeúnte y evacuado al hospital en estado moderado.

Poco antes de las 12:30 de la mañana, en Beit Shean, los equipos de emergencias israelíes del Magen David Adom (MDA) brindaron atención médica y realizaron, sin éxito, una reanimación a un hombre de 68 años que había sido atropellado por un vehículo. La víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

En una calle cercana, otro paramédico halló a un adolescente sentado dentro de un vehículo, consciente y con lesiones leves, quien según testigos había sido también atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. El joven fue trasladado en una ambulancia al hospital, informó este mismo servicio de emergencias.

A unos pocos kilómetros de allí, en el cruce de la carretera 71 cerca del kibutz de Ein Harod, una joven de 18 años fue declarada muerta tras sufrir heridas penetrantes propias de un apuñalamiento, según el MDA y la investigación preliminar policial.

A las 12:45 el MDA fue informado de otra persona herida a la entrada de Afula, quien fue evacuada al hospital en estado leve. Según la Policía, el presunto agresor -originario de Qabatiya, en Cisjordania ocupada- fue disparado ahí por un transeúnte civil y permanece ingresado.

Israel ordena actuar

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó este viernes al Ejército responder "con contundencia e inmediatez" contra la aldea palestina de la que procede el presunto agresor en el atropello y apuñalamiento que ha causado dos muertos en el norte de Israel.

"El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel actuar con contundencia e inmediatez contra la aldea de Qabatiya, de donde provenía el terrorista asesino. Todos los terroristas deben ser localizados y desmantelados, y la infraestructura terrorista en la aldea debe ser destruida", dice un comunicado castrense.

Por su parte, el Ejército también anunció que sus fuerzas se preparan para "una operación" en Qabatiya, y dijo que contaban con tropas de refuerzo en la zona del suceso, la ciudad israelí de Beit Shean y la cercana Afula.ç

