 VIDEO: Mujeres se duermen esperando el semáforo
Internacionales

VIDEO: Mujeres se duermen en pleno tráfico esperando el semáforo

Según testigos, las mujeres se habrían quedado dormidas al volante pues viajaban en estado de ebriedad.

Mujeres se duermen en pleno tráfico esperando el semáforo, Captura de pantalla de la red social X
Mujeres se duermen en pleno tráfico esperando el semáforo / FOTO: Captura de pantalla de la red social X

Una curiosa escena quedó captada en video y muestra a dos mujeres, a bordo de un vehículo, profundamente dormidas, en pleno tráfico, mientras esperaban el cambio de semáforo para seguir avanzando.

En las imágenes se observa a ambas mujeres, la conductora y una tripulante sentada en el sillón del copiloto, completamente inconscientes, en plena avenida, mientras otros vehículos esperan a que estas continúen su marcha para poder circular.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana en una carretera de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, en México, y fue captada por una persona con su teléfono celular.

De acuerdo con medios mexicanos, testigos afirmaron que las mujeres se habrían quedado dormidas al volante pues viajaban en estado de ebriedad.

Imprudencias en el tránsito

Y este tipo de distracciones al volante no son exclusivas de un solo país. En Guatemala, específicamente en el Anillo Periférico, la imprudencia de dos motoristas derivó en un aparatoso accidente cuando el tránsito en el lugar se encontraba prácticamente detenido.

El percance fue captado por un automovilista que grababa el panorama vehicular en el área.

En las imágenes se observa cómo varios motoristas aprovechan la lentitud del tránsito para rebasar entre carriles. Sin embargo, uno de ellos intenta incorporarse entre los vehículos sin la debida precaución, al mismo tiempo que otro motorista circula a exceso de velocidad sobre la vía. La maniobra termina en un violento impacto entre ambos, lo que provoca que los conductores salgan proyectados hacia la cinta asfáltica.

