VIDEO: Carro se incendia en autopista Palín-Escuintla

Un automóvil se prendió en llamas al mediodía de este jueves 1 de enero de 2026 en la autopista Palín-Escuintla, dejando la estructura del mismo completamente consumida.
El incidente ocurrió en el kilómetro 56 de la mencionada ruta, afectando la circulación vehicular en dicho punto, aunque sin que se reportaran personas heridas.
En un video difundido en redes sociales se observa el momento en el que el automotor queda envuelto en llamas por completo, ante la atenta mirada de testigos.
En el lugar también había presencia de agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), quienes restringieron el paso por dicho punto mientras socorristas acudían para controlar el incendio.
Un cortocircuito habría sido la causa
Según información de Bomberos Voluntarios, unidades de emergencia de Palín fueron alertadas sobre la emergencia presentada en el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla.
Al llegar al lugar, los socorristas tuvieron que utilizar aproximadamente 125 galones de agua y espuma química para controlar y posteriormente sofocar el siniestro, evitando así que se propagara.
Bomberos precisaron que un cortocircuito habría sido la causa del incendio del carro. Solo se reportaron pérdidas materiales.