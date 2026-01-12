 Delcy Rodríguez reitera que es presidenta encargada de Venezuela
Internacionales

Delcy Rodríguez reitera que es presidenta encargada de Venezuela

Rodríguez respondió así a la imagen publicada por Donald Trump, en la que se atribuía el cargo de "presidente interino de Venezuela" en enero de 2026.


Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, EFE
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela / FOTO: EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este lunes que está al frente del Ejecutivo venezolano, luego de que el mandatario de EE. UU., Donald Trump, publicara este domingo una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de "presidente interino de Venezuela" en enero de 2026.

"Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quien manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela", manifestó Rodríguez, sin mencionar a Trump, durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Foto embed
Delcy Rodríguez y Donald Trump - Red social X / EFE

Rodríguez subrayó que en Venezuela hay una presidenta encargada y calificó como "rehén" al mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación de EE. UU. en Caracas.

"Avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela", concluyó Rodríguez.

Trump ha publicado en otras ocasiones imágenes manipuladas o videos de inteligencia artificial (IA) con el aparente objetivo de polemizar, y la página oficial de Wikipedia no mostraba ningún cambio e indicaba su cargo real, el de presidente de EE. UU.

El domingo, el mandatario afirmó que espera visitar Venezuela y reunirse con Delcy Rodríguez "en algún momento", y aseguró que EE. UU. "está llevándose muy bien con el liderazgo" del país tras la captura de Maduro.

*Con información de EFE

