 UNICEF: Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gaza
Internacionales

El portavoz de Unicef también criticó la decisión de Israel de restringir el acceso a Gaza a 37 organizaciones humanitarias.

Una niña palestina se sienta junto a los restos de la tienda de campaña de su familia en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, en una imagen del 9 de enero de 2026. , Foto EFE
Más de cien niños han muerto por ataques israelíes en Gaza en los tres meses de alto el fuego, advirtió este martes desde la Franja el portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), James Elder.

Unicef ha certificado la muerte de al menos 60 niños y 40 niñas bajo ataques de drones -incluidos drones suicidas y cuadricópteros-, y de tanques, entre otros, señaló en rueda de prensa telemática para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra.

Elder matizó que este número solo refleja los incidentes donde hubo suficientes detalles para confirmar el fallecimiento, por lo que la cifra de niños palestinos asesinados podría ser incluso mayor.

"Un alto el fuego que frena las bombas es un avance, pero uno que aún entierra niños no es suficiente", denunció el portavoz desde Gaza.

Elder aclaró que los ataques que mataron a un centenar de niños se dieron al oeste de la 'línea amarilla', "donde están los palestinos".

La 'línea amarilla' es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, el 54 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

El portavoz de Unicef también criticó la decisión de Israel de restringir el acceso a Gaza a 37 organizaciones humanitarias.

"Cuando ha prohibido a organizaciones clave entregar ayuda y dar testimonio, así como el acceso a periodistas extranjeros, ¿cree que restringir el escrutinio sobre el sufrimiento de los niños va a limitar las consecuencias?", lamentó.

Marco Rubio recibe al presidente electo Asfura tras su polémica victoria en Honduras

Marco Rubio felicitó a Nasry Asfura por su victoria en las elecciones del 30 de noviembre, luego de atravesar un proceso electoral marcado por señalamientos de fraude.

Vía EFE

Inauguran restauración del Palacio Legislativot
Nacionales

Inauguran restauración del Palacio Legislativo

08:41 PM, Ene 12
Selección de Guatemala inicia trabajo para medirse a Canadá t
Deportes

Selección de Guatemala inicia trabajo para medirse a Canadá

06:31 PM, Ene 12
Elecciones CANG: CACIF llama a una participación responsablet
Nacionales

Elecciones CANG: CACIF llama a una participación responsable

09:42 PM, Ene 12
Marco Rubio recibe al presidente electo Asfura tras su polémica victoria en Hondurast
Internacionales

Marco Rubio recibe al presidente electo Asfura tras su polémica victoria en Honduras

06:40 PM, Ene 12

