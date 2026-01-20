 Trump insiste en que "ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN"
En las últimas semanas, Trump ha incrementado la dureza de sus mensajes afirmando que quiere comprar Groenlandia y que Washington se hará con la isla "por las buenas o por las malas".

Donald Trump, presidente de EE. UU., EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, insistió este martes en que "ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN", en un mensaje en redes sociales dirigido a países miembros de la Alianza Atlántica, a varios de los cuales ha amenazado con imponer aranceles por enviar tropas a Groenlandia y no apoyar sus planes de anexionar la isla.

"Ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN que el presidente Donald J. Trump. Si yo no hubiera llegado, ¡ahora mismo no existiría la OTAN! Habría quedado relegada al olvido de la historia. ¡Triste, pero cierto!", escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

El pasado sábado, Trump anunció que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, quienes han enviado tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington, deberán pagar un arancel del 10 % sobre todos los productos enviados a los EE. UU. a partir de febrero, y que a partir del 1 de junio el gravamen se incrementará al 25 %.

Foto embed
Donald Trump brinda conferencia de prensa tras captura de Nicolás Maduro - EFE

"Por las buenas o por las malas"  

Los líderes europeos han reaccionado con gran enfado a las palabras del republicano, que desde que retornó al poder hace hoy justo un año, ha insistido en que EE. UU. necesita hacerse con el control de Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

En las últimas semanas, Trump ha incrementado la dureza de sus mensajes afirmando que quiere comprar la isla, territorio autónomo que depende de la corona danesa, y que Washington se hará con Groenlandia "por las buenas o por las malas".

Tras el mensaje del presidente Trump del fin de semana se han incrementado las llamadas desde la Unión Europea (UE) para que se suspenda la ratificación del acuerdo comercial suscrito con Washington el pasado verano, y que es fruto de los aranceles impuestos por Trump, o que los Veintisiete recurran al instrumento anticoerción del bloque comunitario, también conocido como la "bazuca" comercial.

*Con información de EFE

