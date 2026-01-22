 Gobernadora de Maine pide al ICE que muestre órdenes de arresto
Internacionales

Gobernadora de Maine pide al ICE que muestre órdenes de arresto

La gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills afirmó que le "sorprendería mucho" que en Maine haya 1 mil 400 personas con cargos criminales.

Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICE, EFE
Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICE / FOTO: EFE

La gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, reclamó este jueves a los agentes del ICE, que desde el martes realizan una intensa campaña de redadas en su estado, que muestren las órdenes de arresto para el operativo que ha causado temor y preocupación en las comunidades.

"Es muy perjudicial para la vida de un niño, de un negocio, para una escuela, para una ciudad, y tiende a generar mucho miedo y ansiedad en las familias y comunidades", dijo en una conferencia de prensa para hablar sobre la iniciativa "Captura del día" que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó el martes en varias ciudades de Maine con miras a detener 1 mil 400 personas a quienes se refirió como "los peores inmigrantes ilegales criminales".

"Si tienen órdenes judiciales, muéstrenlas. En EE. UU. no creemos en arrestos secretos ni en policías encubiertos", dijo Mills, exfiscal general de Maine. Atribuyó la operación en ese estado a que es demócrata, como ya ocurre en lugares como Chicago, Illinois, California y Minnesota, donde continúan las detenciones y las protestas tras la muerte por disparos de Renée Good, de 37 años, a manos de un agente del ICE.

 Mills afirmó que si alguien tiene pruebas de actividades delictivas, "queremos saberlo, pero no es eso lo que escuchamos" y también que le "sorprendería mucho" que en Maine haya 1 mil 400 personas con cargos criminales.

"Lo que estamos escuchando es que personas sin antecedentes penales están siendo detenidas y sujetas a posible deportación o al menos al arresto, que están siendo separadas de sus familias, que forman parte de la fuerza laboral, que necesitamos y valoramos. Es perturbador", indicó.

La demócrata señaló que a raíz del operativo en Portland y Lewiston, donde se concentra, así como en Westbrook, los distritos escolares están en alerta y que hijos de familias inmigrantes no están asistiendo a la escuela.

El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer el miércoles que realiza en este estado un operativo y que se habían detenido ya a 50 personas, señalaron los medios.

También, indicaron que el temor ha ocasionado que inmigrantes permanezcan en sus hogares, donde voluntarios les proveen alimentos. Varios negocios colocaron letreros en repudio a ICE y los teléfonos de las ONG no dejan de sonar denunciando la presencia de los agentes.

Foto embed
Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICE - EFE

"Conmoción por el terror"

El Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes (ILAP) de Maine señaló hoy en un comunicado su "profunda conmoción" por el "terror" que ICE ha desatado e indicó que aunque no tiene información completa de los detenidos, sí han confirmado que entre ellos figuran una madre soltera que acababa de dejar a su hijo en la escuela, un trabajador que recién había finalizado su turno de noche y un padre que conducía su coche con su esposa y su bebé de un mes.

De acuerdo con el grupo de abogados, ICE rompió una ventana del auto pese a que les avisaron de que tuvieran cuidado porque había un recién nacido en el auto.

Una mujer embarazada contactó a ILAP aterrorizada de salir de su casa para ir a una cita médica y otra llamó a la organización para decir que alguien había activado la alarma de incendios en su edificio, intentando desesperadamente salvar a la gente de ICE.

También confirmaron que maestros que acompañaban a niños inmigrantes a sus casas desde la escuela fueron seguidos por agentes.

 "Si bien algunas redadas puerta a puerta y en edificios de apartamentos pueden ser selectivas, es evidente que la operación en general no lo es. Se está discriminando racialmente a las personas en las calles y en sus autos. Como es su estrategia, ICE está haciendo todo lo posible para infligir la máxima crueldad y caos", afirmó Sue Roche, directora ejecutiva de ILAP.

*Con información de EFE

