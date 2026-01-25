 Casi la mitad de EE. UU. declara emergencia por nieve
Internacionales

Casi la mitad de EE. UU. declara emergencia por temporal de nieve y hielo

Más de 47 mil hogares están sin electricidad en Texas, el segundo estado con más habitantes del país.

Un camión del Departamento de Transporte de Texas aplica una mezcla de salmuera y arena en vías clave durante una tormenta invernal en Dallas, Texas, EE, UU
Un camión del Departamento de Transporte de Texas aplica una mezcla de salmuera y arena en vías clave durante una tormenta invernal en Dallas, Texas, EE / FOTO: UU

Más de una veintena de estados del centro, sur y este de Estados Unidos han activado protocolos de emergencia el sábado debido al enorme frente que está dejando heladas e importantes precipitaciones de aguanieve y nieve y que, unidas a las bajas temperaturas que se prevén en los próximos días, hacen temer por las infraestructuras básicas.

La gran tormenta invernal que afectara a dos tercios de la geografía nacional se está moviendo hacia el este a través del país y zonas de los estados de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas se están viendo ya gravemente afectadas hoy por la nieve y el aguanieve, que se espera que empiece a golpear próximamente zonas más al este, entre ellas la ciudad más poblada del país, Nueva York.

Más de 47 mil hogares están sin electricidad en Texas, el segundo estado con más habitantes del país y que ya sufrió graves apagones por otro temporal en 2021, y otros 52.000 en Luisiana, según la web especializada poweroutage.us.

Los portales de seguimiento aéreo muestran también miles de cancelaciones de vuelos, en torno a unos 4 mil hoy, y más de 8 mil mañana domingo.

Se espera que a primera hora del domingo el frente, que algunos expertos han llamado la mayor tormenta por envergadura jamás registrada en EE.UU., alcance con importantes nevadas la región del Atlántico Medio, donde se encuentran los estados de New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia Occidental y Virginia, además de la capital,  Washington, D.C., y los estados de Carolina del Norte y del Sur, en el sureste.

A lo largo del domingo, la tormenta, que está provocada por un vórtice polar extendido o desplazado, se moverá en dirección noroeste hacia la región de Nueva Inglaterra.

Mucha nieve y frío

El Servicio Nacional de Meteorología ve posible acumulaciones de nieve y hielo en Nueva York de entre 7 y pulgadas (17 y 27 centímetros) y mínimas de 15 grados (-9 grados centígrados), mientras que en ciudades como Baltimore, Filadelfia o Washington, se espera algo menos de precipitación y temperaturas ligeramente menos frías.

Sin embargo, se espera que las temperaturas caigan aún más después del paso del frente, con mínimas previstas en Nueva York entre el lunes y el miércoles de 4 grados (-15 grados centígrados).

Esta situación causa especial preocupación por la posibilidad de que carreteras y otras comunicaciones y servicios básicos queden inhabilitados a causa del hielo.

Muchos distritos escolares del sur del país han anunciado ya que no habrá clases el lunes, día en que se ha anunciado también que las oficinas federales estarán cerradas en Washington DC.

"En los próximos días, esta tormenta provocará fuertes nevadas, lluvia helada peligrosa, hielo y sensaciones térmicas extremadamente bajas que pondrán vidas en peligro", dijo hoy en rueda de prensa la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que aseguró que las condiciones adversar "se mantendrán durante varios días".

Cortes de energía

"Los cortes de energía, el cierre de carreteras y otros efectos ya están afectando al Medio Oeste, el sur y la costa este. Lo más importante que la gente puede hacer en todo el país es, por favor, evitar salir a la carretera y quedarse en casa siempre que sea posible", añadió.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, escribió en redes sociales que ha aprobado declaraciones federales de emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental.

Tanto él como Noem subrayaron que el Gobierno Federal estadounidense está cooperando con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) y los estados para garantizar la seguridad.

La secretaria de Seguridad Nacional explicó que mantiene activado desde hace dos días el Centro Nacional de Coordinación de Respuesta en Washington y que FEMA ya ha preparado suministros de emergencia en distintos puntos del país.

Uno de los problemas que más preocupan es la pérdida del suministro eléctrico a causa de las precipitaciones ante el lapso de frío intenso que se avecina en buena parte de EE.UU. a principio de la próxima semana.

"Estamos trabajando con nuestras compañías energéticas y comunidades eléctricas rurales para asegurarnos de poder facilitar las reparaciones (de la red) lo antes posible y restablecer el suministro eléctrico, especialmente ante las bajas temperaturas que se prevén para los próximos días", puntualizó Noem.

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
