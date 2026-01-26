Avión se estrella en Maine, EE. UU., 2026

Un avión con ocho personas a bordo se estrelló el domingo durante el despegue en Bangor, Maine, en el noreste de EE. UU., según indicó el Aeropuerto Internacional de Bangor.
"Por favor, eviten el aeropuerto. La pista está cerrada en este momento. Se está investigando un incidente en las instalaciones. Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar y están evaluando la situación", indicó el texto en las redes sociales del aeropuerto.
De acuerdo con CNN, el avión es un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650 y se desconoce la gravedad de las lesiones. Según los registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston.
Tormenta de nieve en EE. UU.
El accidente ocurre en medio de una fuerte tormenta de nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense, dejando al menos seis muertos y provocando cortes eléctricos durante la jornada en más de un millón de hogares.
Desde que comenzó la tormenta se ha producido una muerte en Texas, dos en Luisiana y tres en Nueva York, todas por hipotermia, según The Washington Post.
Los tres fallecidos en Nueva York parecían ser indigentes y fueron encontrados a la intemperie, según informaron las autoridades locales.
Durante la jornada, la web especializada poweroutage.us mostró que hubo más de un millón de cortes en el suministro.
El hielo causó estragos en la electricidad de loa hogares sobre todo en el sur de EE. UU. El estado más afectado fue Tennessee, donde más de 300 mil clientes, aproximadamente el 9 % del estado, seguían sin suministro eléctrico el domingo por la noche. Más de 125 mil clientes se quedaron sin electricidad en Misisipi y Luisiana.
El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, dijo que la gran tormenta ha provocado el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de Covid-19 en 2020 con más de 11 mil cancelaciones y 17 mil retrasos.
*Con información de EFE