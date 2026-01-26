 Casa Blanca no se disculpa por calificativos contra Alex Pretti
Internacionales

Casa Blanca no se disculpa por calificativos contra fallecido a manos del ICE en Minéapolis

Miembros de la Administración Trump calificaron a Alex Pretti, enfermero de 37 años que murió por disparos de agentes del ICE en Mineápolis, de "asesino" o "terrorista doméstico".

Compartir:
Protestas contra el ICE en Minnesota, EFE
Protestas contra el ICE en Minnesota / FOTO: EFE

La Casa Blanca evitó este lunes disculparse por los calificativos realizados por miembros del Gobierno de Donald Trump contra Alex Pretti, hombre de 37 años de edad, que murió por disparos de agentes del ICE en Mineápolis, al acusarlo de "asesino" o de ser un "terrorista doméstico" poco después del suceso.

Al ser preguntada por qué distintos miembros de la Administración optaron por llegar a determinadas conclusiones cuando no se sabía mucho sobre el incidente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se escudó en que la situación está cambiando de manera muy rápida.

"Esta ha sido una situación muy cambiante y que se ha desarrollado rápidamente durante todo el fin de semana. En cuanto al presidente Trump, en cuyo nombre hablo, ha dicho que quiere que la investigación continúe y que los hechos hablen por sí solos", respondió la portavoz.

"Un asesino trató de matar a agentes federales" escribió en X el jefe de gabinete adjunto, Stephen Miller, poco después de que varios oficiales de inmigración tirotearan a Pretti en Mineápolis, en el transcurso de un operativo para arrestar migrantes.

Contradicciones

En su primera intervención tras el suceso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Pretti trató de atacar a los agentes y blandir su arma con "intención de hacer daño" y de llevar a cabo actos de "terrorismo doméstico".

Múltiples videos del hecho contradicen lo dicho por Noem o Miller, ya que muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres de los empujones y del gas pimienta de los agentes, que se abalanzan sobre él, lo requisan y descubren su arma para, a continuación, dispararle varias veces por la espalda cuando permanecía inmovilizado en el suelo.

Al ser preguntada sobre si alguien en la Administración tiene previsto disculparse con la familia del enfermero asesinado por esos comentarios, Leavitt se limitó a decir que "el incidente sigue bajo investigación" y que nadie en la Casa Blanca, "incluido el presidente de EE. UU., quiere ver a estadounidenses heridos o muertos".

Foto embed
Protestas contra el ICE en Minnesota - EFE

Segunda víctima

La muerte de Pretti supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió después de que otro funcionario de inmigración le disparara a quema ropa.

Las redadas a gran escala contra migrantes en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los supuestos casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

*Con información de EFE

En Portada

Jefe de FECI es citado a audiencia de evaluación de medidas cautelares solicitadas por Arévalot
Nacionales

Jefe de FECI es citado a audiencia de evaluación de medidas cautelares solicitadas por Arévalo

01:51 PM, Ene 26
Gobierno traslada iniciativa de ampliación presupuestaria al Congresot
Nacionales

Gobierno traslada iniciativa de ampliación presupuestaria al Congreso

01:01 PM, Ene 26
Darwin Lom se estrena con el The Strongestt
Deportes

Darwin Lom se estrena con el The Strongest

12:08 PM, Ene 26
Se apaga la voz de Topo Gigio: fallece Gabriel Garzón y conmueve su último mensaje en redest
Farándula

Se apaga la voz de Topo Gigio: fallece Gabriel Garzón y conmueve su último mensaje en redes

12:31 PM, Ene 26

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos