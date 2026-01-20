Trump brinda conferencia de prensa en primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca

El presidente de EE. UU., Donald Trump, brindó este martes una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su retorno a la Casa Blanca, en la cual abordó temas como el futuro de Venezuela y la posible inclusión de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado en el proceso de transición, la creación de la denominada Junta de la Paz e incluso el Golfo de México y Groenlandia.
El mandatario republicano se refirió a Machado tras la reunión que mantuvo con ella la semana pasada en la Casa Blanca, cuando la líder opositora venezolana le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz.
"Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo", afirmó.
Trump se expresó en estos términos después de asegurar que anteriormente Venezuela enviaba a EE. UU. a sus "narcotraficantes y prisioneros", situación que cambió tras la captura de Nicolás Maduro. "Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", sostuvo Trump, quien agregó que ha estado "trabajando muy bien" con el nuevo Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.
El mandatario explicó que las compañías petroleras se están preparando para realizar "inversiones masivas" en Venezuela, país que "tiene más petróleo incluso que Arabia Saudí".
Posteriormente, en la misma rueda de prensa, Trump reivindicó que se merece el Nobel de la Paz porque, dijo, ha resuelto ocho guerras: "Por eso tengo tanto respeto por María, por lo que hizo", expresó Trump sobre el gesto de la líder opositora de regalarle la medalla. Según el líder estadounidense, Machado habría dicho: "No merezco el Premio Nobel; él sí".
Hasta ahora, EE. UU. ha excluido del proceso de transición a Machado, al considerar que no cuenta con suficientes apoyos internos para liderar el país.
Junta de la Paz
Trump también anunció la creación de la Junta de la Paz, un organismo destinado a poner fin a conflictos internacionales, argumentando que la ONU "nunca" le ha ayudado a resolver ninguna guerra. "Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna", declaró en rueda de prensa.
A pesar de ello, Trump afirmó que quiere "dejar que la ONU continúe existiendo porque su potencial es muy grande".
Trump presidirá el próximo jueves, durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, la ceremonia de fundación de la Junta de la Paz, un organismo internacional liderado por el republicano para supervisar la resolución de conflictos a nivel global.
Aunque la Junta de la Paz se ideó en un principio para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump quiere ampliar sus atribuciones y competir con el Consejo de Seguridad de la ONU.
Según medios estadounidenses, los países que deseen un asiento permanente en la Junta de la Paz deben aportar alrededor de 1 mil millones de dólares, aunque el único con poder de veto será Trump.
¿Golfo de Trump?
El presidente estadounidense bromeó también con que aún está "a tiempo" de ponerle su nombre al golfo de México, rebautizado como 'golfo de América' a su regreso a la Casa Blanca hace un año, insistiendo en que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas. "Iba a llamarlo el golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (...) El golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo", dijo.
El mandatario advirtió que no hablaba en serio a los periodistas reunidos en la abarrotada Sala de Prensa de la residencia ejecutiva. "Estoy bromeando, ¿saben?, cuando digo eso. No iba a llamarlo el golfo de Trump, porque mañana ya puedo ver los titulares: 'Trump quería nombrarlo el golfo de Trump, pero fue rechazado por su equipo'". "Mi gente no me contradice demasiado", matizó.
Durante su intervención ante la prensa, Trump defendió el rebautizo del accidente geográfico porque, según dijo, EE. UU. "tiene el 92 % de la costa" del golfo, una afirmación incorrecta independientemente del cálculo que se emplee para establecer cuánta costa tiene cada uno de los muchos países que se sitúan en el golfo.
"Siempre me molestó. Diría que tenemos la mayor parte de la costa. México tiene un pequeño porcentaje. Hablan del 8 %, pero nosotros tenemos el 92 %, y yo me dije: '¿Por qué? ¿Por qué es el golfo de México? Debería ser el golfo de América'", agregó.
Trump hizo oficial el cambio de nombre con una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, en la que instruyó usar 'Gulf of America' o 'golfo de EE. UU.' en los documentos federales.
¿Groenlandia? "Ya lo verán"
Trump insistió también en su deseo de anexionar Groenlandia, y al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla ártica, respondió diciendo "ya lo verán".
El gobernante dijo que está seguro de que cuando hable con representantes de las autoridades groenlandesas acerca de su plan de anexionar la isla "estarán encantados" con su proyecto de incorporar el territorio a EE. UU.
Este martes el Gobierno de Groenlandia no ve probable una invasión militar de EE. UU., pero reconoció que no descarta ningún escenario. "No es probable que se vaya a usar la fuerza militar, pero tampoco se puede excluir, la otra parte lo ha dejado claro. Por eso debemos estar preparados para todas las posibilidades", dijo el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en una rueda de prensa en Nuuk, según recogió la televisión pública danesa DR.
