 Avión de Satena desaparece en Colombia, 2026
Internacionales

Avión con 15 personas a bordo desaparece en el noreste de Colombia

Avioneta, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Avioneta / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Un avión de la compañía Satena, con 13 pasajeros y 2 tripulantes a bordo, desapareció este miércoles, cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, en el noreste de Colombia, informaron fuentes oficiales.

El avión despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Según Satena, "el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am".

Activan protocolos

El avión desaparecido es un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, que es operado por la empresa Searca, según Satena.

"La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes", manifestó en su cuenta de X la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La funcionaria agregó que "se activaron los protocolos correspondientes" para apoyar a las autoridades aeronáuticas.

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

*Con información de EFE

