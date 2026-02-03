 Día de la Marmota 2026: ¿Cuál fue la predicción?
Internacionales

Mal augurio en la predicción de la Marmota Phil: ¿Cuánto durará el invierno?

El roedor cumplió con la tradición del Día de la Marmota, que desde 1887 convoca a multitudes en esta pequeña localidad situada a unos 100 kilómetros de Pittsburgh.

Día de la Marmota 2026: ¿Cuál fue la predicción?, Red social X
Día de la Marmota 2026: ¿Cuál fue la predicción? / FOTO: Red social X

La famosa marmota Punxsutawney Phil pronosticó que el invierno en EE. UU. se prolongará seis semanas más, tras haber visto su sombra al salir de su madriguera en Gobbler's Knob, en Pensilvania.

El roedor cumplió con la tradición del Día de la Marmota, que desde 1887 convoca a multitudes en esta pequeña localidad situada a unos 100 kilómetros de Pittsburgh.

¿Qué significa la predicción de Phil?

Según el ritual, que tiene un índice de acierto que apenas roza el 40 %, si Phil ve su sombra al salir de su hogar en el tronco de un árbol, significa que el invierno continuará mes y medio más; de lo contrario, la primavera se adelantará.

A lo largo de sus 139 años de historia, Phil ha visto su sombra en 109 ocasiones, lo que convierte el pronóstico de un invierno largo en su predicción más frecuente.

Día de la Marmota

La festividad, que tiene sus raíces en antiguas tradiciones agrícolas europeas, alcanzó fama mundial tras el estreno de la película 'Groundhog Day' (1993), protagonizada por Bill Murray.

También fue el Día de la Marmota de Staten Island. Chuck, la marmota de Nueva York, también vio su sombra a primera hora del lunes, lo que significa seis semanas más de clima invernal.

*Con información de EFE

