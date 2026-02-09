 Atacan a tiros a alcalde de Rocafuerte, en Ecuador
Internacionales

Atacan a tiros a alcalde y su esposa en una zona costera de Ecuador

La alcaldía de Rocafuerte rechazó "el cobarde y violento atentado armado" ocurrido el domingo, en el que el alcalde Norberto Vélez y su esposa resultaron ilesos.

Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Sirena de patrulla / FOTO:

Norberto Vélez, alcalde de la ciudad de Rocafuerte, en la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, salió ileso de un ataque armado ocurrido la noche del domingo, informó el Ayuntamiento.

La alcaldía de Rocafuerte rechazó "el cobarde y violento atentado armado" ocurrido en el sector del Cerro Guayabal. "Este hecho criminal que puso en grave riesgo la vida de la primera autoridad del cantón y de su esposa, constituye un ataque directo no solo contra una persona, sino contra la institucionalidad, la democracia y la paz social de Rocafuerte", señaló.

Agregó que la violencia "jamás será un camino legítimo para dirimir diferencias ni para intimidar el ejercicio de una autoridad electa por el pueblo".

"Rechazamos con absoluta contundencia cualquier intento de amedrentamiento, intimidación o desestabilización que pretenda sembrar miedo en nuestra ciudadanía o frenar el trabajo que esta administración viene desarrollando en favor" del municipio, apuntó.

Exigió a las autoridades competentes una investigación "inmediata, profunda y transparente" que permita identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

De su lado, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) se solidarizó con Vélez, su familia y la ciudadanía del municipio.

"La AME rechaza categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida, la integridad y el ejercicio de funciones de autoridades democráticamente electas, así como cualquier acción que pretenda vulnerar la institucionalidad, la gobernabilidad y la paz social en los territorios", indicó en un comunicado.

"Incidente" en Los Ríos

El hecho ocurre mientras el gobernador de la provincia de Los Ríos, Galo Lara, pidiese una investigación sobre lo que denominó como un "incidente", ocurrido el pasado viernes con la caravana en la que viajaba la viceprefecta de esa provincia, Mayra Díaz.

El prefecto Johnny Terán indicó que el equipo de la Prefectura, que acompañaba a Díaz "fue atacado con armas de alto calibre mientras retornaba a Quevedo, tras participar en un evento con agricultores en Palenque" y exigió al Gobierno adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los habitantes.

Pero Lara aseveró que "no existió ningún atentado, ni intento de secuestro contra la viceprefecta de la provincia de Los Ríos" y comentó que desconocidos intentaron robar el vehículo afectado, en el que no estaba Díaz, de acuerdo al gobernador, representante del Ejecutivo en provincias.

Ecuador vive unos niveles de violencia sin precedentes que el Gobierno atribuye a bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción.

Pese a la declaratoria de 2024, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9 mil 300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

*Con información de EFE

