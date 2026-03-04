 Israel lanza nueva oleada de ataques en Teherán, Irán
Internacionales

Israel lanza nueva oleada de ataques en Teherán, Irán

La ofensiva lanzada junto con EE. UU. contra Irán comenzó el pasado 28 de febrero.

Compartir:
Bombardeos en Teherán, Irán, EFE
Bombardeos en Teherán, Irán / FOTO: EFE

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este miércoles que han emprendido una nueva oleada de ataques contra infraestructura militar perteneciente al régimen de Irán en la capital Teherán.

La ofensiva lanzada junto con EE. UU. contra Irán comenzó el sábado y entre otros objetivos el Ejército israelí ha destruido en estos primeros cinco días 300 sistemas antiaéreos iraníes, según informaron hoy también las FDI.

Este miércoles había comenzado con nuevos ataques de Israel y EE. UU. contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan; mientras que Irán y la milicia chíi Hizbulá prosiguen con sus lanzamientos de misiles a suelo israelí con un éxito militar muy limitado.

La Casa Blanca aseguró tener capacidad suficiente para culminar con éxito la guerra contra Irán y señala que cuenta con arsenales "en lugares que mucha gente desconoce", en respuesta a algunas informaciones acerca de que sus existencias de ciertos sistemas de amas podrían ser limitadas.

EE. UU. hunde buque de Irán

En ese marco, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció hoy que su país hundió un buque de guerra iraní en un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico.

"Ayer, en el Océano Índico, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa", indicó Hegseth en rueda de prensa.

El hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena se produjo frente las aguas de Sri Lanka y el Pentágono mostró un vídeo del ataque y la potente detonación que hundió el navío.

El ataque al navío iraní se produce en medio de una escalada de tensiones internacional por la guerra iniciada por Israel y EE. UU. el pasado sábado, que se ha saldado, de momento, con la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.

*Con información de EFE

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos