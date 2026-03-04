Israel lanza nueva oleada de ataques en Teherán, Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este miércoles que han emprendido una nueva oleada de ataques contra infraestructura militar perteneciente al régimen de Irán en la capital Teherán.
La ofensiva lanzada junto con EE. UU. contra Irán comenzó el sábado y entre otros objetivos el Ejército israelí ha destruido en estos primeros cinco días 300 sistemas antiaéreos iraníes, según informaron hoy también las FDI.
Este miércoles había comenzado con nuevos ataques de Israel y EE. UU. contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan; mientras que Irán y la milicia chíi Hizbulá prosiguen con sus lanzamientos de misiles a suelo israelí con un éxito militar muy limitado.
La Casa Blanca aseguró tener capacidad suficiente para culminar con éxito la guerra contra Irán y señala que cuenta con arsenales "en lugares que mucha gente desconoce", en respuesta a algunas informaciones acerca de que sus existencias de ciertos sistemas de amas podrían ser limitadas.
EE. UU. hunde buque de Irán
En ese marco, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció hoy que su país hundió un buque de guerra iraní en un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico.
"Ayer, en el Océano Índico, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa", indicó Hegseth en rueda de prensa.
El hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena se produjo frente las aguas de Sri Lanka y el Pentágono mostró un vídeo del ataque y la potente detonación que hundió el navío.
El ataque al navío iraní se produce en medio de una escalada de tensiones internacional por la guerra iniciada por Israel y EE. UU. el pasado sábado, que se ha saldado, de momento, con la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.
*Con información de EFE