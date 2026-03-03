 Israel dice haber atacado un complejo "secreto" de desarrollo nuclear en Irán
Internacionales

Israel dice haber atacado un complejo "secreto" de desarrollo nuclear en Irán

Las Fuerzas Armadas de Israel aseguran que rastrearon las actividades del complejo utilizando información de inteligencia y dicen haber eliminado "un componente clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas nucleares".

Compartir:
Bombardeos en Teherán, Irán, EFE
Bombardeos en Teherán, Irán / FOTO: EFE

La aviación de Israel bombardeó este martes un complejo nuclear "secreto" en el norte de Irán, que era utilizado por un grupo de científicos nucleares para desarrollar un componente de armamento nuclear, según un comunicado del Ejército de Israel.

"El complejo secreto 'Minzadehei', ubicado según un mapa del Ejército israelí en los límites de la ciudad de Teherán, fue utilizado por un grupo de científicos nucleares que operaban para desarrollar un componente clave para armas nucleares", recoge el comunicado castrense.

Las Fuerzas Armadas de Israel aseguran que rastrearon las actividades del complejo utilizando información de inteligencia y dicen haber eliminado "un componente clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas nucleares".

El portavoz castrense, Nadav Shoshani, advirtió en otro comunicado de que el grupo de científicos trabajaba de forma encubierta en el complejo. "El régimen (iraní )transfirió parte de estas actividades (nucleares) a guaridas secretas antibombas, asumiendo que no las detectaríamos. Se equivocaron", dijo luego Shoshani en una declaración a la prensa internacional.

Foto embed
Bombardeos en Teherán, Irán - EFE

Objetivo israelí

Mientras que en la llamada guerra de 12 días de junio de 2025 Israel anunció en numerosas ocasiones sus ataques a instalaciones nucleares iraníes (como Isfahan, Natanz o Furdu), en los últimos cuatro días estas se encontraban en un segundo plano frente a los ataques contra el liderazgo de la República Islámica o su sistema de misiles balísticos.

En una conversación con EFE, una oficial de las fuerzas armadas aseguró que las capacidades nucleares de Irán siguen siendo un objetivo israelí, pero su rápido desarrollo en materia de misiles balísticos motivó el cambio de prioridades.

*Con información de EFE

En Portada

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Ochoa y Paniagua, designadas por CSJ como magistradas de Corte de Constitucionalidad

10:14 AM, Mar 03
Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CCt
Nacionales

Ejecutivo consulta a EE. UU. por señalamientos de supuesto apoyo a candidatos en elección de la CC

10:08 AM, Mar 03
Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlánt
Nacionales

Impactantes videos revelan la magnitud del incendio en parque industrial de Amatitlán

07:34 AM, Mar 03
Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedadt
Deportes

Rodrygo comparte mensaje tras su lesión de gravedad

01:29 PM, Mar 03
Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionadot
Deportes

Al Nassr confirma que Cristiano Ronaldo está lesionado

11:47 AM, Mar 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalEleccionesMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos