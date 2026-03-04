VIDEO: Submarino de EE. UU. hunde buque de Irán

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció este miércoles que su país hundió un buque de guerra de Irán, en un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico.
"Ayer, en el Océano Índico un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial", indicó Hegseth en rueda de prensa.
El hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena se produjo frente las aguas de Sri Lanka y el Pentágono mostró un vídeo del ataque y la potente detonación que hundió el navío.
"Esta es la primera vez desde 1945 que un submarino de ataque rápido de la Armada de Estados Unidos ha hundido a un enemigo usando un único torpedo Mark 48 para mandar a este navío de guerra al fondo del mar", afirmó en la misma rueda de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., el general Dan Caine, aunque la veracidad de dicho dato ha sido cuestionada.
Más de 80 muertos
"Quiero recordar a todos que esta es una demostración increíble del alcance global de EE. UU. para cazar, encontrar y destruir a un blanco desplegado fuera del área, algo que solo EE. UU. puede hacer a esta escala", insistió Caine.
Al menos 83 personas murieron en el hundimiento de la fragata iraní.
Caine adelantó que, en las próximas 24 a 48 horas, el mando militar estadounidense "continuará atacando la infraestructura y la capacidad naval" de Irán.
Hegseth, por su parte, aseguró que su país está ganando la guerra de manera "contundente" y agregó que pronto comenzarán a usar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal "casi ilimitado".
El hundimiento del barco de guerra iraní se produce en medio de una escalada de tensiones internacional por la guerra iniciada por Israel y EE. UU. el pasado sábado, que se ha saldado de momento con la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.
Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.
Al menos seis militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes desde el inicio del operativo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares y ha advertido de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, que, afirmó, podría llegar "muy pronto".
