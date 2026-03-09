 OTAN intercepta otro misil de Irán; restos impactan en Turquía
Internacionales

OTAN intercepta otro misil de Irán; restos impactan en Turquía

Este es el segundo caso desde que la semana pasada, un misil, también disparado desde Irán, fuera interceptado sobre la provincia de Hatay.

Compartir:
OTAN intercepta otro misil de Irán; restos impactan en Turquía, EFE
OTAN intercepta otro misil de Irán; restos impactan en Turquía / FOTO: EFE

Otro misil balístico disparado desde Irán ha sido interceptado sobre territorio turco por sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN, y varios trozos del proyectil han impactado en la provincia de Gaziantep, en Turquía, aunque sin causar víctimas ni heridos, informó el Ministerio de Defensa turco.

"El proyectil balístico, lanzado desde Irán, había entrado en el espacio aéreo de Turquía y fue neutralizado por elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN ubicados en el Mediterráneo oriental", señala el comunicado ministerial. "Varios trozos del proyectil cayeron en un descampado de Gaziantep; en el incidente no hubo víctimas mortales ni heridos", indica el texto.

Las fuerzas de España desplegadas en Turquía participaron en el seguimiento del artefacto, según fuentes de Defensa de España.

Foto embed
OTAN intercepta otro misil de Irán; restos impactan en Turquía - EFE

Segundo caso

Este es el segundo caso desde que el miércoles pasado, un misil, también disparado desde Irán según el Gobierno turco, fuera interceptado sobre la provincia de Hatay, a 65 kilómetros de la base aérea de Incirlik, en la periferia de la ciudad de Adana.

Esta base militar es utilizada por varios países de la OTAN, entre ellos EE. UU. y España, que mantiene allí un sistema de defensa antimisiles Patriot.

Según el jefe de Comunicación de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, los impactos de este lunes se registraron en el municipio de Sahinbey, adyacente a la ciudad de Gaziantep, a unos 150 kilómetros al este de Adana.

La probable trayectoria del misil de este lunes coincide así a grandes rasgos con el del miércoles pasado.

*Con información de EFE

En Portada

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al paíst
Nacionales

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al país

08:20 PM, Mar 09
PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal General

07:35 PM, Mar 09
Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campot
Nacionales

Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campo

08:53 PM, Mar 09
Anuncian los combates de La Velada del Año 6t
Deportes

Anuncian los combates de La Velada del Año 6

04:29 PM, Mar 09
LaLiga presenta un balón especial contra el racismot
Deportes

LaLiga presenta un balón especial contra el racismo

02:37 PM, Mar 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.JusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos