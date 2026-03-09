 Trump critica elección de Mojtaba Jameneí como líder de Irán
Internacionales

Trump tacha de "gran error" la elección de Mojtaba Jameneí como líder supremo de Irán

El nombramiento es visto como un desafío de Irán en medio de la guerra con EE. UU. e Israel.

Compartir:
Donald Trump señalando con el dedo, EFE
Donald Trump señalando con el dedo / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este lunes de "gran error" la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, vista como un desafío de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra ese país.

"Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error", dijo Trump a la cadena NBC, sobre el nuevo dirigente iraní, hijo de Alí Jameneí, el ayatolá que se mantuvo en el poder más de treinta años y fue asesinado durante los primeros ataques de la operación 'Furia Épica' el pasado 28 de febrero.

El mandatario estadounidense, que ya había calificado al religioso de 56 años de "peso ligero", dudó la semana pasada sobre la permanencia en el poder de un nuevo líder supremo que no contara con su visto bueno.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", dijo Trump en una entrevista con la cadena ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho", advirtió el mandatario estadounidense, quien no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un "buen líder".

Foto embed
Donald Trump haciendo un gesto con la mano - EFE

Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán

Mojtaba Jameneí fue elegido el domingo como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán para "evitar que el país quede sin liderazgo". La Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso del país, expresó su lealtad y lo saludó lanzando una oleada de ataques en su nombre.

EE. UU. e Israel lanzaron un operativo militar a gran escala que ya entra en su segunda semana con sucesivos bombardeos a objetivos dentro de Irán que han resultado en la muerte de Alí Jameneí, parte de la cúpula militar iraní y cientos de civiles, entre ellos niños.

Teherán ha respondido con ataques a las embajadas y bases militares estadounidenses en países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí, en los que han muerto al menos siete militares norteamericanos.

Trump ha justificado la ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de "apoderarse de todo Oriente Medio" y ha descrito al país como un "tigre de papel" cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.

*Con información de EFE

En Portada

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al paíst
Nacionales

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al país

08:20 PM, Mar 09
PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal General

07:35 PM, Mar 09
Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campot
Nacionales

Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campo

08:53 PM, Mar 09
Anuncian los combates de La Velada del Año 6t
Deportes

Anuncian los combates de La Velada del Año 6

04:29 PM, Mar 09
LaLiga presenta un balón especial contra el racismot
Deportes

LaLiga presenta un balón especial contra el racismo

02:37 PM, Mar 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.JusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos