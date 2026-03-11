 VIDEO: EE. UU. destruye múltiples barcos minadores de Irán en Ormuz
VIDEO: EE. UU. destruye múltiples barcos minadores de Irán en Ormuz

El presidente Donald Trump aseguró que EE. UU. ha destruido "en una sola noche" casi todos los buques de Irán encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz.

EE. UU. destruye múltiples barcos minadores de Irán en Ormuz, EFE
EE. UU. destruye múltiples barcos minadores de Irán en Ormuz / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que EE. UU. ha destruido "en una sola noche" casi todos los buques de Irán encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, y afirmó que prácticamente toda su Armada ha sido eliminada desde el comienzo de la ofensiva contra Teherán.

"Desmantelamos casi todos sus barcos minadores en una noche", declaró Trump a la prensa, sugiriendo que hasta 60 buques iraníes habían sido alcanzados. "Prácticamente toda su Armada ha desaparecido", insistió.

Por su parte, el Comando Central de EE. UU. (Centcom) aseguró el martes haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del enclave, citando 16 barcos, en el marco de los ataques contra Irán, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación".

Este miércoles el presidente ha elevado el número a unas "59 o 60" embarcaciones. "No sabía que esa Armada fuera tan grande. Diría que era grande e ineficaz", indicó Trump.

La situación en el estrecho, enclave energético estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y una cantidad importante de minerales estratégicos, ha alterado el mercado internacional del crudo y el gas después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

Preguntado por si las compañías petroleras deberían seguir usando el estrecho de Ormuz durante la operación 'Furia Épica', Trump les animó a hacerlo. "Creo que deberían", sugirió el mandatario a pesar de los ataques a cuatro buques en el paso marítimo ese mismo día.

Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca - EFE

Fuentes anónimas citadas por la cadena CNN aseguraron que por ahora Irán solo ha colocado unas pocas docenas de minas, pero que podrían ampliar el número a cientos con la flota que aún conserva.

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), informó de que tres barcos fueron alcanzados este miércoles por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria reivindicó el ataque contra un buque propiedad de Israel y con bandera de Liberia, el 'Express Rome', mientras Teherán aseguró este miércoles que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

*Con información de EFE

