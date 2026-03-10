 Canal de Panamá espera más tránsito por bloqueo en el estrecho de Ormuz
Internacionales

Canal de Panamá espera más tránsito por bloqueo en el estrecho de Ormuz

El Pentágono confirmó que estudia "varias opciones" para futuras escoltas a navíos a través del estrecho de Ormuz.

Canal de Panamá, EFE
Canal de Panamá / FOTO: EFE

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, pronosticó este martes un aumento del tránsito a través de esa vía interoceánica debido a los bloqueos en el estrecho de Ormuz por la guerra de EE. UU. e Israel con Irán.

"Crecerá y se trasladará de la costa este de EE. UU. a Asia", aseguró Vásquez en una entrevista con el medio estadounidense Fox News, en la que destacó las capacidades logísticas del Canal de Panamá.

"A lo largo de los años, hemos sido un canal importante para transportar GNL (gas natural licuado) desde EE. UU. a Asia", dijo, y añadió que "Catar suele abastecer a Asia, y tras la guerra en Ucrania, la mayor parte del GNL estadounidense se ha destinado a Europa para reemplazar al ruso".

"Lo que vemos es que probablemente los precios del GNL subirán, lo que significa que el costo actual del inventario en el buque aumentará", afirmó el responsable del Canal de Panamá.

Canal de Panamá - EFE

"Varias opciones"

El Pentágono confirmó este martes que estudia "varias opciones" para futuras escoltas a navíos a través del estrecho de Ormuz, aunque no detalló cuando comenzarían estas operaciones en el paso estratégico de petróleo y gas.

A través del estrecho de Ormuz pasa entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó este lunes con golpear "20 veces más fuerte" a Irán si Teherán "hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz" y aseguró que evalúa tomar el control total del paso, ubicado entre el Golfo Pérsico y el océano Índico.

*Con información de EFE

