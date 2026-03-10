 Pentágono advierte que hoy será el "día más intenso" de ataques en Irán
Internacionales

Pentágono advierte que hoy será el "día más intenso" de ataques en Irán

Desde que EE. UU. e Israel iniciaron la operación 'Furia Épica' el pasado 28 de febrero, los ataques han alcanzado 5 mil objetivos en territorio iraní.

Bombardeos en Teherán, EFE
Bombardeos en Teherán / FOTO: EFE

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, adelantó que este martes 10 de marzo sería el día más intenso de ataques en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que la capacidad de respuesta de Teherán se ha reducido mientras avanza la ofensiva, enfocada también contra la industria de defensa iraní.

"Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

Según el secretario de Defensa, "en las últimas 24 horas" la República Islámica "ha lanzado la menor cantidad de misiles de la que ha sido capaz hasta ahora".

Desde que EE. UU. e Israel iniciaron la operación 'Furia Épica' el pasado 28 de febrero, los ataques han alcanzado 5 mil objetivos en territorio iraní, lo que ha resultado en un "avance significativo" en la reducción de los lanzamientos de misiles y drones procedentes de Irán, afirmó el mando militar estadounidense.

Foto embed
Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE. UU. - EFE

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Dan Caine, reiteró que los ataques con misiles balísticos desde Irán mantienen "una tendencia a la baja del 90 % respecto a cuando comenzaron, y los drones de ataque unidireccional han disminuido un 83 % desde el inicio de la operación".

Caine informó de que han comenzado a atacar "el complejo militar e industrial iraní" centrándose en fábricas de drones kamikazes para "destruir el núcleo de su capacidad autónoma".

En medio de los bombardeos en respuesta de Irán a países de la región donde EE. UU. mantiene presencia diplomática y militar, el jefe militar estadounidense afirmó que siguen utilizando cazas y helicópteros de ataque para interceptar drones enemigos.

Posición "sólida"

Preguntado sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí; y los reportes sobre sus supuestas heridas en combate, Hegseth no quiso hacer comentarios, pero sí advirtió que sería prudente que el religioso tomara en serio las amenazas del presidente Donald Trump y no desarrollara armas nucleares.

"Nos encontramos en una posición muy sólida", repitió el jefe del Pentágono, quien sin embargo evitó dar una predicción precisa de cuándo podrían terminar los ataques.

La semana pasada, Trump y el propio Hegseth afirmaron que la operación iba más rápido de lo que pensaban y adelantaron que la guerra podría durar de tres a ocho semanas.

El presidente estadounidense ha justificado la ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de "apoderarse de todo Oriente Medio" y ha descrito al país como un "tigre de papel" cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.

Cientos de personas han muerto en Irán a causa de los bombardeos, entre ellos civiles y niños. Por otro lado, al menos siete militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes desde el inicio de la ofensiva.

*Con información de EFE

