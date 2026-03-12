 Persona armada impacta un vehículo contra Temple Israel, en Michigan
Internacionales

Persona armada impacta un vehículo contra una sinagoga en EE. UU.

Desde el inicio de la guerra con Irán, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense por posibles atentados en represalia.

Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Patrulla policial / FOTO: pixabay

Una persona aparentemente armada impactó este jueves un vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, cerca de Detroit, en Míchigan, EE. UU., y la policía se encuentra en el lugar de los hechos respondiendo al incidente, informó el FBI.

"El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel", detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

La gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, también dijo que está dando seguimiento a las informaciones de un "tiroteo activo" en Temple Israel y afirmó que trabaja con la policía estatal para obtener más información.

"Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo", agregó.

Alerta terrorista

La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de EE. UU.

La Federación Judía de Detroit pidió en un comunicado que todas las organizaciones judías cierren sus puertas y no dejen entrar ni salir a nadie de sus edificios.

Hasta el momento, las autoridades no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por EE. UU. e Israel.

Desde el inicio de esa ofensiva, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense por posibles atentados en represalia.

Un muerto en tiroteo

Autoridades informaron que el hombre que viajaba a bordo del vehículo murió durante un tiroteo con la policía. El sospechoso portaba un rifle e intercambió disparos con las autoridades. Fue abatido dentro del vehículo, según el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

La única persona herida en el ataque fue un agente de seguridad que resultó atropellado por el vehículo y que, según el sheriff, se espera que se recupere satisfactoriamente.

Las fuerzas del orden siguen trabajando en la zona para despejar el área y tratan de averiguar si el vehículo contiene explosivos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue informado de lo sucedido, según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la cadena CNN.

*Con información de EFE

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga NacionalEE.UU.redes socialesIránDonald Trump
