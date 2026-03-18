 Trump llama "débil" a Joe Kent, que renunció en desacuerdo con la guerra de Irán
Internacionales

Trump llama "débil" a funcionario que renunció en desacuerdo con la guerra de Irán

El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de EE. UU., Joe Kent, presentó su renuncia en rechazo a la guerra que su país e Israel libran contra Irán.

Compartir:
Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este martes de "débil en seguridad" a Joe Kent, quien presentó su renuncia como director del Centro Nacional Contraterrorismo de EE. UU. en desacuerdo con la guerra contra Irán.

"No lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí su declaración, me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza", afirmó Trump en una comparecencia ante los medios en el Despacho Oval.

El mandatario insistió en el riesgo iraní como justificación para la intervención militar. "Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que era Irán. La pregunta es si querían o no hacer algo al respecto", dijo.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

Renuncia de Joe Kent

La renuncia de Kent lo convirtió en el funcionario de más alto rango en abandonar el gobierno de Trump desde el inicio de la guerra y abrió una crisis interna en los servicios de inteligencia estadounidenses.

"No puedo en buena conciencia apoyar la guerra en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestro país, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", afirmó Kent en su carta de dimisión dirigida a Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a este mensaje también a través de la X, con un texto en el que aseguraba que "hay muchas afirmaciones falsas en esta carta, pero permítanme abordar una en particular: que ´Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación'".

"Como el presidente Trump ha declarado clara y explícitamente, tenía pruebas sólidas y convincentes de que Irán iba a atacar primero a EE. UU. Estas pruebas se recopilaron de muchas fuentes y factores. El presidente Trump nunca tomaría la decisión de desplegar recursos militares contra un adversario extranjero por nada", dijo.

Kent, un veterano del Ejército estadounidense, recordó que Trump hizo campaña en las elecciones con el lema de "EE. UU. primero", según el cual "las guerras en Oriente Medio eran una trampa que le costaba a EE. UU. las valiosas vidas" de sus soldados y la "prosperidad" del país.

La portavoz de la Casa Blanca también tachó de "absurda" la acusación de que Trump ordenó la ofensiva el 28 de febrero "bajo la influencia de terceros".

La guerra de Irán, en las que han fallecido al menos trece militares estadounidenses y que ha disparado los precios de la gasolina, ha sido rechazada por algunas voces del entorno de Trump, como el periodista Tucker Carlson, porque a su entender contradice la promesa de campaña del republicano de enfocarse en asuntos domésticos y mantener al país alejado de guerras en el exterior.

*Con información de EFE

En Portada

OJ pagará bono del pescado a su personal; desembolso supera los Q48 millonest
Nacionales

OJ pagará "bono del pescado" a su personal; desembolso supera los Q48 millones

10:06 AM, Mar 18
Dinorah Herrera asume como viceministra de Seguridad Alimentariat
Nacionales

Dinorah Herrera asume como viceministra de Seguridad Alimentaria

09:05 AM, Mar 18
Irán amenaza con atacar infraestructura de combustible, energía y gast
Internacionales

Irán amenaza con atacar infraestructura de combustible, energía y gas

09:09 AM, Mar 18
Vinícius justifica su celebración ante el Manchester Cityt
Deportes

Vinícius justifica su celebración ante el Manchester City

09:48 AM, Mar 18
Thibaut Courtois podría perderse el duelo ante el Atléticot
Deportes

Thibaut Courtois podría perderse el duelo ante el Atlético

08:53 AM, Mar 18

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosIránMundial 2026Noticias de GuatemalaEE.UU.SeguridadDonald TrumpLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos