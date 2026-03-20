 Trump llama "cobardes" a países de la OTAN por no ayudar en el estrecho de Ormuz
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Trump llama "cobardes" a países de la OTAN por no ayudar en el estrecho de Ormuz

"¡Sin EE. UU., la OTAN es un tigre de papel!", aseguró el mandatario estadounidense.

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Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de estadounidense, Donald Trump, ha calificado como "cobardes" a los países miembro de la OTAN por no colaborar para abrir el estrecho de Ormuz en plena guerra de EE. UU. en Irán.

"No quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡COBARDES, y nosotros lo RECORDAREMOS!", escribió este viernes el mandatario en su red Truth Social.

Trump consideró que los países de la Alianza Atlántica "no quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido GANADA militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar", agregó. "¡Sin EE. UU., la OTAN es un TIGRE DE PAPEL!", aseguró.

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Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

"Un error muy tonto"

Esta semana, Trump criticó a la OTAN y a Australia, Japón o Corea del Sur después de que estos rechazaran su petición de crear una coalición militar para asegurar la navegación en la ruta por donde pasa en torno al 20 % del comercio marítimo global de hidrocarburos, al responder que esta no es una guerra que ellos iniciaran.

Trump afirmó que las naciones de la Alianza Atlántica le informaron que "no desean involucrarse" en la guerra lanzada por EE.UU. junto a Israel, "a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares".

Durante una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, aseguró el martes que la OTAN está cometiendo "un error muy tonto" al no acudir a su llamado y cuestionó la lealtad del bloque hacia Washington.

En una serie de mensajes en Truth Social, Trump dijo como "el país más poderoso del mundo" no necesita "la ayuda de nadie", porque EE. UU. ha logrado "diezmar al Ejército iraní".

*Con información de EFE

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